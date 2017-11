Vermischtes Regensburg

Die Kritik an der langsam wachsenden Fassade des Museums der Bayerischen Geschichte war in Regensburg nicht mehr zu überhören. Das Staatliche Bauamt lud deshalb die Bevölkerung ein, sich beim Architekten Stefan Traxler über die Gestaltung des Museumsbaus und beim Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, Dr. Richard Loibl, über die inhaltliche Konzeption des Museums zu informieren.

Man solle dem Haus Zeit geben, appellierte Traxler. Momentan sei das Gebäude in einem unfertigen Zustand. Wie es später einmal aussehen werde, lasse sich noch nicht erahnen. Die Regensburger Bürger stört vor allem die graue Farbe der Keramikfassade, die so in den Wettbewerbsentwürfen nicht dargestellt wurde. "Grau ist sie nicht", dementierte Traxler, "eher sepia". Eine Fassade, die im Sonnenlicht unterschiedliche Gesichter habe.Die Keramikfassade habe eine natürliche Ausstrahlung. Lange sei mit allen Beteiligten über die Farbe diskutiert worden. Sie orientiere sich an den Gemäuern der mittelalterlichen Stadt. Überhaupt passe sich das Museum in die Stadtkulisse ein. Die Lage in den Gassen und zwischen den Plätzen spiegele sich in der Architektur wider. Es sei eine Bühne für das, was dort veranstaltet werde.Dass das ein amüsanter, aber auch nachdenklich stimmender Auszug der jungen Geschichte Bayerns sein wird, erklärte Loibl. So wird jeder Besucher erst einmal vom Oktoberfestlöwen begrüßt, ehe er die große Rotunde betritt und verschiedene Zeitfenster der bayerischen Tradition in der Rundumperspektive betrachten kann. In der Dauerausstellung finden sich 600 Exponate, die einzigartig Momentaufnahmen von Lebensschicksalen zeigen.Der Ballon von Naila, mit dem eine Gruppe von Menschen aus der DDR floh, sei sein Lieblingsstück, sagte Loibl. Es gibt Szenen aus Wackersdorf zu sehen, den großen Wandteppich aus dem Senat, der 1948 dort aufgehängt wurde oder ein Globus aus dem Arbeitszimmer Hitlers in München. Ein Anzug, den ein Franzose im Konzentrationslager Dachau trug, sei besonders wertvoll. Es stimme ihn traurig, "wenn solche Stücke als Gerümpel bezeichnet würden".Eröffnet wird das Museum nicht wie geplant im Frühjahr 2018, sondern erst 2019. Grund dafür ist ein Brand, der in der Bavariathek schwere Schäden verursacht hat. Zur Hundertjahrfeier des Freistaates werden aber im Juni 2018 Teile des Gebäudes zu besichtigen sein. Gefeiert wird dann im Hof.