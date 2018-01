Vermischtes Regensburg

05.01.2018

1995

Weil es zuletzt vielerorts trocken blieb, hat sich die Hochwasserlage in Bayern bis auf das östliche Niederbayern entspannt. Entlang des Mains, der Iller und der westlichen Donau sanken die Pegelstände, wie der Hochwassernachrichtendienst (HND) meldete. Dort blieben größere Überflutungen und das Erreichen der höchsten Meldestufe entgegen der Prognosen aus.



NRW: Pegel steigen weiter

Keine Passagierschiffe



Hochwasserrisiko um 80 Prozent reduzieren

Flusssegnung in Regensburg ohne Taucher Mit ökumenischen Segnungen der Donau werden an diesem Sonntag (7. Januar) die christlichen Kirchen in Regensburg und Niederaltaich (Landkreis Deggendorf) an die Verantwortung für die Schöpfung und die Bewahrung des Friedens erinnern. Dabei wird dreimal ein Kreuz ins Wasser geworfen, um den Fluss zu segnen. Aufgrund des Hochwassers wird heuer das Kreuz in Regensburg nicht - wie sonst üblich - von Tauchern der Wasserwacht aus den Fluten geborgen. Das Kreuz werde an einem Seil befestigt und dann wieder an Land gezogen, um niemanden zu gefährden, hieß es in einer Mitteilung der bischöfliche Pressestelle.



An der Zeremonie in Regensburg nehmen der evangelische Regionalbischof Hans-Martin Weiss, der katholische Bischof Rudolf Voderholzer und der Vikar der griechisch-orthodoxen Kirche in Bayern, Archimandrit Peter Klitsch, sowie Erzpriester Apostolos Malamoussis teil. Die Flusssegnung beginnt um 15 Uhr mit einer ökumenischen Vesper im Dom. Danach ziehen die Menschen zur Steinernen Brücke. Gegen 16 Uhr werde nach orthodoxer Tradition das Wasser gesegnet.



Die Flusssegnung in Niederaltaich jährt sich heuer bereits zum 25. Mal. 1994 hatte der Altabt von Niederaltaich, Emmanuel Jungclaussen, die Donausegnungen ins Leben gerufen. Sie wurden zum Höhepunkt der monatlichen Donaugebete des Arbeitskreises «Lebendige Donau», der sich für den Erhalt der letzten 70 Kilometer frei fließender Donau im Isarmündungsgebiet bei Niederaltaich eingesetzt hatte.



Zum Jubiläum nimmt erstmals auch der Passauer Bischof Stefan Oster an der Donausegnung in Niederaltaich teil. Sie beginnt um 17 Uhr mit Hymnen, Psalmen und Lesungen nach orthodoxem Ritus am Donauufer. Nachdem das Kreuz dreimal in die Fluten geworfen wurde, versammeln sich die Menschen zum Vespergottesdienst in der Niederaltaicher Basilika.



Die Flusssegnungen gehen zurück auf einen Ritus der orthodoxen Kirche, die alljährlich am Tag der Epiphanie (6. Januar) an die Taufe Jesu im Jordan erinnert. In allen orthodoxen Kirchen wird deshalb an diesem Feiertag eine Segnung des Wassers zelebriert, um die Menschen, deren Häuser, Äcker und Tiere zu segnen. In vielen orthodoxen Ländern gibt es darüber hinaus die Tradition, alle Gewässer zu segnen, das Meer, die Seen, Flüsse, die Quellen und die Brunnen. (epd)

Oberhalb von Passau sowie in den Landkreisen Deggendorf und Straubing-Bogen meldete der HND noch steigende Donaupegel. Kritisch sollte es vor allem in Hofkirchen und Vilshofen an der Donau werden, wo der Scheitel der Hochwasserwelle bei Meldestufe 3 im Laufe des Sonntags erwartet wurde.An allen anderen Messstellen sei der Scheitel bereits überschritten und die Pegel würden wieder sinken, meldete der HND. Dennoch bleibt außerhalb Niederbayerns in den Landkreisen Donau-Ries, Forchheim, Bamberg und Coburg Meldestufe 3 bestehen, da die Flüsse hier noch sehr hohe Pegelstände hätten und sehr langsam fielen. Von einer Entspannung der Lage in diesen Landkreisen geht der HND bis Wochenanfang aus. Im Landkreis Donau-Ries allerdings sei mit einem stärkeren Rückgang der Wörnitz erst ab Dienstag zu rechnen.In den vergangenen Tagen hatten in Bayern heftige Niederschläge für zahlreiche Überschwemmungen gesorgt: Keller liefen voll, Straßen mussten gesperrt werden. Die Stadt Regensburg appellierte an Autofahrer, Fahrzeuge von ufernahen Bereichen zu entfernen und dort nicht mehr zu parken. Mobile Schutzelemente wurden aufgebaut und Sandsackdepots eingerichtet. In Passau wurden Straßen entlang der Uferpromenade gesperrt.Lautsind in den nächsten Tagen in Bayern keine größeren Niederschläge mehr in Sicht. "Es wird trocken und mild", sagte der Meteorologe Christian Ehmann. Zumindest von oben komme somit kein neues Wasser mehr nach. "Auch vom Winter sind wir weit entfernt", betonte der Experte. Im Alpenraum seien am Samstag tagsüber sogar zweistellige Temperaturen möglich. Unbeständiger werde das Wetter erst wieder Ende kommender Woche.In Nordrhein-Westfalen sind die Pegelstände am Rhein in der Nacht zum Sonntag weiter angestiegen. Bei Köln wurde die Schifffahrt wegen des Hochwassers komplett eingestellt. "Sobald der Pegelstand über 8,30 Meter klettert, passiert das", sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am frühen Morgen.In Köln ist das Flussbett besonders eng - dort lag die Marke um 5 Uhr morgens bei 8,35 Metern, wie die Stadtentwässerungsbetriebe mitteilten. In Düsseldorf, wo der Rhein breiter ist, stieg das Wasser nur auf 7,79 Meter. Die Stadt erklärte, dass mit etwa 8 Metern wohl erst am Dienstag der Höhepunkt erreicht werde. In Bonn zeigte der Pegel am frühen Sonntagmorgen einen Stand von 7,86 Meter.Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt teilte mit, erst zu Wochenbeginn mit einer Entspannung der Lage zu rechnen. Die Schifffahrt auf dem Rhein in Nordrhein-Westfalen ist schon seit Tagen eingeschränkt. Passagierschiffe lagen ebenso wie schwer beladene Güterschiffe bereits in Schutzhäfen.Die besonders betroffenen Rhein-Metropolen in Nordrhein-Westfalen sehen sich trotz angespannter Lage für den Höhepunkt des Hochwassers gerüstet. So werden angesichts der zu erwartenden Höchstmarke in Köln zum Schutz der Altstadt Tore aufgestellt, die ein Eindringen des Wassers verhindern sollen. Bei Pegelständen ab 8,60 Meter läuft den Angaben zufolge Wasser aus dem Strom auf Teile der Rheinpromenade. Zudem sind im Stadtgebiet 12 Hochwasserpumpwerke in Betrieb.In Düsseldorf laufen die Vorbereitungen für Schutzmaßnahmen ebenfalls auf Hochtouren, unter anderem stehen ab Sonntagabend 40 000 Sandsäcke zur Verfügung, wie Michael Buch von der Stadt am Samstag mitteilte. "Es läuft den Umständen entsprechend aber alles normal", sagte Buch. Am Nachmittag rettete die Feuerwehr zwei Spaziergänger mit ihren Hunden, die auf der Neusser Ölgangsinsel wegen des gestiegenen Wasserspiegels vom Land abgeschnitten waren. Mit Booten wurden sie von der unbewohnten Halbinsel ins Trockene gebracht.Passagierschiffe laufen auf dem Rhein in NRW nicht mehr aus, weil sie wegen ihrer Höhe keine Brücken unterqueren könnten. Schutzhäfen sind im Prinzip alle Häfen entlang des Rheins. Wie Claudia Thoma von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt erläuterte, dürfen Schiffe aber auch «auf Strom ankern». Weiter flussabwärts bei Duisburg, Wesel oder Emmerich sei die Lage nicht so angespannt, teilte die Wasserschutzpolizei Duisburg mit.Im Rheingau in Hessen erreichte der Rhein die ufernahe B42, die am frühen Samstagnachmittag gesperrt wurde. Der Fährverkehr war eingestellt. Anwohner stapelten zum Schutz ihrer Grundstücke in Ufernähe Sandsäcke. In Wiesbaden bereitete sich die Feuerwehr in den flussnahen Straßen mit Schutzwänden und Pumpen auf Hochwasser vor. Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt teilte mit, zu Wochenbeginn werde mit einer Entspannung der Lage entlang des Rheins gerechnet, wenn das schlechte Wetter abgezogen sei.Am Rhein soll die Hochwasservorsorge in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Mit besserer Evakuierung und ausgebautem Hochwasserschutz werde das Risiko für die Menschen bis 2030 um bis zu 80 Prozent reduziert, sagte die Geschäftsführerin der in Koblenz angesiedelten Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR), Anne Schulte-Wülwer-Leidig. Bei den wirtschaftlichen Schäden halten die Experten eine weitere Reduzierung um 20 bis 40 Prozent im kommenden Jahrzehnt für möglich.Seit dem jüngsten großen Rhein-Hochwasser 1995 haben die Staaten im Einzugsgebiet des Stroms nach Angaben der Expertin bis 2015 mehr als zehn Milliarden Euro in Hochwasservorsorge und -schutz investiert. Am Rhein seien Rückhalteräume und Deichrückverlegungen für bis zu 251 Millionen Kubikmeter Wasser entstanden. Ein weiterer Ausbau auf bis zu 350 Millionen Kubikmeter bis 2020 beziehungsweise 535 Millionen Kubikmeter bis 2030 sei geplant.