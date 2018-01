Hochwasserlage entspannt sich

Vermischtes Regensburg

07.01.2018

8

0 07.01.2018

Wiesen, Promenaden und Gebäude überflutet: Noch immer sind die Pegelstände der großen Flüsse hoch. Allerdings ist das Schlimmste offenbar vorüber. Es gibt aber Ausnahmen.

München. (dpa/mlu) Weil es zuletzt vielerorts trocken blieb, hat sich die Hochwasserlage in Bayern bis auf das östliche Niederbayern entspannt. Entlang des Mains, der Iller und der westlichen Donau sanken die Pegelstände, wie der Hochwassernachrichtendienst (HND) meldete. Dort blieben größere Überflutungen und das Erreichen der höchsten Meldestufe entgegen der Prognosen aus.In Regensburg war beim Messpunkt Eiserne Brücke am Samstag um 20 Uhr der Scheitelpunkt mit 5,08 Metern erreicht, die Meldestufe drei wurde damit leicht überschritten. Ab Sonntag, 2 Uhr, ging das Hochwasser zurück. Am Sonntagmittag zogen Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Dr. Wolfgang Schörnig, Rechts- und Regionalreferent, eine positive Bilanz. "Wir haben es überstanden", verkündete die Bürgermeisterin vor der Wurstkuchl. Sie kam gerade von einer Rundfahrt an die gefährdetsten Punkte mit der Feuerwehr. "Es war ein normales Hochwasser für Regensburg, wie wir es alle paar Jahre haben. Alle Bereiche waren geschützt, es gab lediglich einige kleinere Straßenüberflutungen." Außerhalb Bayerns hält das Hochwasser die Bürger aber vielerorts in Atem. Auf dem Rhein ist der Schiffsverkehr zwischen Duisburg und Koblenz auf einem Abschnitt von rund 180 Kilometern wegen Hochwassers weitestgehend zum Erliegen gekommen. Viele Schiffsführer hatten schon zuvor Häfen angelaufen. Auf der Mosel waren bereits seit Samstagmittag keine Schiffe mehr unterwegs, der komplette Fluss war gesperrt. Die besonders betroffenen Metropolen Köln und Düsseldorf sahen sich für den bevorstehenden Höhepunkt des Hochwassers gut gerüstet. Das Hochwassermeldezentrum ging davon aus, dass die Pegelstände sowohl am Ober- und Mittelrhein als auch an der Mosel von Montag an wieder zurückgehen.