13.09.2017

Ein Mann aus dem Raum Regensburg bestellt einen sogenannten Saugroboter per Internet. Zollbeamte stellen das Gerät sicher. Denn der Roboter ist zwar günstig, aber gefährlich.

Die Zollbeamten stellten bei einer Prüfung schnell fest, dass die in der EU erforderliche CE-Kennzeichnung an dem Gerät nicht angebracht war. Mehr noch: Auch eine ausreichende Gebrauchsanweisung lag der Sendung nicht bei, die auf die Gefahren bei unsachgemäßer Handhabung hinweist, informiert Michael Lochner vom Zollamt Regensburg. "Der ungeprüfte Saug-Roboter könnte sich im Betrieb zum Beispiel derart stark erhitzen, dass es im schlimmsten Fall zu einem Brand kommen könnte", warnt Lochner. „Derartige Geräte aus Fernost sind zwar recht günstig zu erwerben, entsprechen aber in keiner Weise den hohen europäischen Sicherheitsstandards“, so Carmen Bauer, Leiterin des Zollamts Regensburg-Furth im Wald.Der gefährliche Saug-Roboter zogen die Beamten ein.