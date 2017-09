Vermischtes Regensburg

Im Fall der getöteten Prostituierten in Regensburg ermittelt die Polizei auf Hochtouren. Am heutigen Freitag stand neben den Spurensicherung auch eine Befragung der Anwohner auf dem Programm. Einen konkreten Tatverdacht gibt es bisher jedoch nicht.

Die Kriminalbeamten erhielten für die Aufgaben Unterstützung durch die Bayerische Bereitschaftspolizei. In Zweierteams gingen die Beamten ab dem frühen Morgen von Haus zu Haus um die Anwohner zu befragen. "Wenn die Wohnungsinhaber nicht angetroffen werden konnten, hinterließen die Beamten ein Schreiben mit den wesentlichen Informationen zu der Tat und dem Aufruf sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen", berichtet Polizeisprecher Albert Brück.Bisher sind nur wenige Hinweise bei der Polizei eingegangen. Die Ermittlungskommission „EKO Alemannen“  arbeit diese ab. Albert Brück: "Die Suche nach dem nach wie vor unbekannten Täter läuft mit einem sehr hohen personellen und zeitlichen Aufwand weiterhin auf Hochtouren." Die Polizei bittet Passanten und insbesondere Anwohner weiterhin um Hinweise an die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer (0941) 506-2888 oder an jede andere Polizeidienststelle.