Vermischtes Regensburg

10.04.2018

13

0 10.04.201813

Dienstag ganztägig den Ballungsraum München. Aber auch für Regensburg, Rosenheim,Augsburg und Würzburg sind Streiks angekündigt. Nach Angaben derDienstleistungsgewerkschaft Verdi sollen unter anderem Stadtwerke,Müllabfuhr und Kindertagesstätten bestreikt werden.Zudem wird das Bodenpersonal am Münchner Flughafen (ab 4 Uhr)seine Arbeit niederlegen. Wie eine Lufthansa-Sprecherin am Montagbestätigte, habe das Unternehmen an Deutschlands zweitgrößtem Airportvorab insgesamt 240 Inlands- und Auslandsflüge gestrichen. Ob auchVerbindungen anderer Gesellschaften ausfallen werden, blieb zunächstunklar.In der Münchner Innenstadt sind für Dienstagmorgen zweiDemonstrationszüge geplant, an denen laut Verdi auch Streikende ausanderen bayerischen Regionen wie dem Allgäu und der Oberpfalzteilnehmen werden. Um 11 Uhr findet auf dem Marienplatz eineGroßkundgebung statt. In Regensburg sind 26 Kitas geschlossen, in 11 Einrichtungen gibt es einen Notdienst.Für die bundesweit 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunenfordern Verdi und der Beamtenbund dbb sechs Prozent mehr Lohn,mindestens aber 200 Euro pro Monat. Die dritte Verhandlungsrundebeginnt am Sonntag in Potsdam.