23.02.2018

Regensburger Zöllner stellten vor einigen Tagen bei einer Kontrolle auf der A 3 circa 1,3 Kilo Kokain sicher.

Die Zöllner überprüften auf einem Parkplatz einen Pkw. Laut Mitteilung des Hauptzollamts Regensburg gab der Fahrer an, auf der Durchreise in Richtung Südosteuropa zu sein. Verbotene Gegenstände wie Waffen oder Drogen habe er nicht dabei.Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass diese Aussage nicht ganz den Tatsachen entsprach: In einem Kleidungsstück des Mannes fanden die Beamten ein Päckchen mit weißem Pulver. Darauf angesprochen habe 43-Jährige erklärt, dass es sich dabei um Kokain handelt, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Paket wog circa 1,3 Kilogramm.Die Zöllner stellten das Rauschgift sicher und leiteten gegen den Mann ein Verfahren wegen des Verdachtes eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg befindet sich der Beschuldigte derzeit in Untersuchungshaft.