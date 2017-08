Messerattacke am Domplatz: Tatverdächter stellt sich

25.08.2017

Der 18-Jährige, der Mittwochnacht am Regensburger Domplatz zwei Männer mit einem Messer angegriffen haben soll, hat sich gestellt. Er erschien am Freitagmorgen in Begleitung eines Anwalts bei der Kriminalpolizei Regensburg.

Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz informierte, ist die Fahndung nach dem Tatverdächtigen nun eingestellt. Der 18-Jährige gilt als vorläufig festgenommen und hat die Möglichkeit, sich zu dem Angriff zu äußern. Die 21 und 22 Jahre alten Opfer sind wegen der Verletzungen noch immer im Krankenhaus.