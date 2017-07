Vermischtes Regensburg

21.07.2017

21.07.2017

Gloria von Thurn und Taxis hat in einem Interview die Übergriffe bei den Regensburger Domspatzen relativiert. Beim Thema sexueller Missbrauch wies sie im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk darauf hin, dass dieser in vielen Bereichen geschehe, berichtete der Sender am Freitag auf seiner Internetseite. Es sei Aufgabe der Eltern, ihre Kinder darauf hinzuweisen.

Auf die Frage, ob die Institution Kirche den Missbrauch ermöglicht habe, reagierte die Fürstin laut dem Rundfunksender empört: "Das ist totaler Schmarrn. Das ist einfach richtig gemein. In jeder Schule, in jedem Sportverein gibt es dieses Phänomen und das wird es auch immer geben. Man geht gerne auf die Kirche los und das ist ein gefundenes Fressen."Ähnlich hat sich vor einigen Tagen auch schon Kardinal Gerhard Ludwig Müller geäußert. Der ehemalige Regensburger Bischof beklagte, dass die Kirche besonders im Fokus stünde. "Es ist offensichtlich, dass die katholische Kirche bei dem Thema härter angegangen wird, dass Priester a priori verdächtigt werden." Müller hatte zwar 2010 bei Bekanntwerden der Gewalttaten bei den Domspatzen eine Aufarbeitung in die Wege geleitet. Diese war aber laut dem jüngsten Bericht mit Schwächen behaftet, etwa weil nicht der Dialog mit Opfern gesucht wurde. Dem Bayerischen Rundfunk, sagte die Fürstin zum Thema Gewalt dass auch sie als Kind geschlagen wurde. Die 57-Jährige relativierte dies mit Verweis auf andere Zeiten: "In meiner Jugend war Schläge ein ganz normales pädagogisches Mittel, um mit frechen Kindern, wie ich eines war, fertig zu werden." Sie betonte demnach auch, sie fände es unfair, heutige Maßstäbe auf frühere Dekaden anzuwenden. "Das geht nicht. Die Welt hat sich verändert." Opfer-Sprecher Alexander Probst sagte zum Rundfunk, Gloria solle es "für alle Zukunft unterlassen, dumme und undifferenzierte Aussagen zu treffen" über Dinge, von denen sie keine Ahnung habe. (Angemerkt)