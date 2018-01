Vermischtes Regensburg

05.01.2018

Dauerregen und Schneeschmelze haben die Hochwassersituation in Bayern verschärft. Zwar sind neue Regenmassen zum Glück nicht in Sicht, aber in der Donau hat sich eine Hochwasserwelle gebildet, die Richtung Regensburg unterwegs ist.

Regensburg erwartet Meldestufe 4

Zwangspause für die Schifffahrt