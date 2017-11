Vermischtes Regensburg

Der Campus der Uni Regensburg wächst kontinuierlich. Damit die Menschenmassen sicher und barrierefrei das Forum - das Herz der Uni - erreichen können, wurden eine Freitreppe und ein Aufzug gebaut, die die zentrale Omnibushaltestelle (ZOH) an den höher gelegenen inneren Campus anschließen. Präsident Professor Udo Hebel gab die Treppe am Mittwoch gemeinsam mit Architekt Christian Kirchberger und Peter Thumann vom staatlichen Bauamt frei.

Die Universität Regensburg wurde vor 50 Jahren gegründet. Im ersten Semester waren 661 Studenten dort immatrikuliert. Mittlerweile sind es über 21 000. Der Campus ist in den Jahren immer weiter gewachsen. "Wie beim Menschen gibt es nach 50 Jahren Mängel an der Substanz", scherzte Thumann. So ist die neueste bauliche Erweiterung des Campus eine große Freitreppe an der ZOH der Uni. Die Haltestelle wurde 2012 in Betrieb genommen."Seitdem wurde deutlich, dass ein richtiger Eingang in die Uni fehlt. Tausende Studierende kommen mit dem Bus an, die meisten nutzen dann den Zebrastreifen, um auf der anderen Straßenseite die Treppe zum inneren Campus zu verwenden. Dieses Nadelöhr sollte entspannt werden", sagte Hebel.Zudem sei dieser Weg nicht barrierefrei gewesen. Vor allem Menschen im Rollstuhl hätten Umwege in Kauf nehmen müssen. Von der ZOH führt außerdem ein Blindenleitsystem zur Treppe, erkennbar an weißen Platten im Boden, die genoppt sind oder Furchen haben. Zudem wurde auf starke Kontraste für Sehbeeinträchtigte geachtet: Die Stufen haben farbige Betoneinlagen an der Vorderkante. Handläufe aus Edelstahl ergänzen die Barrierefreiheit.Nach Freigabe der Treppe informierte Hebel mit Professor Christoph Wagner, Ex-Vizepräsident der Uni, und Dr. Albrecht Weiland vom Universitätsverlag über die Festschrift "50 Jahre Universität Regensburg".In über 80 Beiträgen werden Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Uni vorgestellt. "Wir zeigen hier Fotografien, die noch nie veröffentlicht wurden. Aber wir haben nicht nur das Archiv geplündert: Der Fotograf Lorenz Kienzle hat über Monate die Uni aus ungewöhnlichen Perspektiven fotografiert", sagte Hebel.