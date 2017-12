Vermischtes Regensburg

(nt/az) Neue Einsatztechnik für die Oberpfälzer Polizei: Ab sofort nutzen alle Dienststellen des Präsidiums den "Polizei-Messenger". Ähnlich wie mit Whatsapp können damit intern Ermittlungshinweise und Fahndungsfotos verschickt werden. Die Polizisten verfügen laut Mitteilung vom Donnerstag über insgesamt 189 Mobilgeräte mit dem Messenger und 135 Desktop-Lizenzen für PCs und Laptops. Um Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten, würden die Nachrichten automatisch verschlüsselt und so abgespeichert, so die Polizei. Die eingesetzten Server stünden zudem auf deutschem Staatsgebiet.

Bereits zwei Tage vor dem offiziellen Startschuss zeigte sich der große Einsatzwert des neuen Messengers. Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz der Fundgemeldet. Die Beamten der Polizeiinspektion Weiden fertigten am Einsatzort Fotos des Gegenstandes und schickten die Bilder via Messenger über die polizeiliche Einsatzzentrale an das Sprengstoffkommando in München. Anhand der Bilder konnten die Experten Entwarnung geben und den Gegenstand sogar als Deckel eine Fliegerbombe identifizieren.