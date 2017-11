Vermischtes Regensburg

29.11.2017

Schrecksekunde für einen 44-Jährigen. Eines seiner Pferde drohte aus dem Pferdeanhänger zu flüchten. Mitten auf der A3 bei Regensburg. Erst eine improvisierte Koppel stoppte das Pferd.

Sattelzug und Auto improvisieren eine Koppel

Polizei lobt Aktion des Brummeifahrers

Rückblende: Der 44-Jährige fuhr mit seinem Tiertransporter-Lkw mit fünf Pferden auf der A3 von Regensburg nach Nürnberg. In einem Anhänger befand sich ein laut Meldung der Polizei "sehr hochwertiges Turnierdressurpferd".  Als er kurz vor der Anschlussstelle Regensburg Universität in seiner Rückfahrkamera sah, dass sich das Dressurpferd in seinem Anhänger umgedreht hatte und drohte aus dem Anhänger zu springen, lenkte der 44-Jährige sein Gespann sofort auf den Standstreifen und hielt an. "Das ursprünglich nach Angaben des Transporteurs ordnungsgemäß gesicherte Turnierpferd hatte sich offensichtlich aus seiner Befestigung im Anhänger befreit, gedreht und wollte über die rückwärtige zweigeteilte Heckklappe „aussteigen“, berichtet Polizeisprecher Johann Datzer. Dabei klemmte sich das Tier zwischen zwei Klappen ein. Der Transporter-Fahrer konnte es nur befreien, indem er das Pferd aus seinem Anhänger auf die Standspur der Autobahn begleitete.Als ein nachfolgender Sattelzugfahrer bemerkte, dass das Gespann mit dem Pferdeanhänger auf dem Standstreifen anhielt, stoppte er mit seinem Fahrzeug und schaltete die Warnblinkanlage ein. Um für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen, startete er auch eine gelbe Rundumleuchte an seinem mitgeführten Stapler. Der Sattelzugfahrer blieb hinter dem Gespann und verhinderte dadurch, dass das Pferd auf die Fahrstreifen der Autobahn gelangen konnte. Mittlerweile stoppte auch eine Mitarbeiterin des Pferdetransporters mit ihrem Auto. Das Pferd war nun in einer abgesperrten Zone zwischen den Fahrzeugen und der Leitplanke.Johann Datzer: "Das Pferd war nicht mehr gewillt in den zuvor verlassenen Pferdeanhänger einzusteigen." Die 28-jährige Mitarbeiterin beruhigte das Pferd und führte es von der Autobahn über die Anschlussstelle Universität. Dort wartete sie auf einen weiteren Tiertransporter. Johann Datzer betont: "Durch die super Reaktion des Sattelzugfahrer konnte eine weitere gefährliche Verkehrssituation auf der stark befahrenen A3 mit Sicherheit verhindert werden. Auch Schaulustigen versperrte der absichernde Sattelzug den Einblick."