Vermischtes Regensburg

14.12.2017

14.12.2017

Ein unbekannter Täter hat die Kassiererin eines Getränkemarktes im Gewerbegebiet in Regensburg angegriffen. Anschließend nahm er Bargeld und flüchtete. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

175 bis 180 cm groß

um die 20 bis 25 Jahre alt

schmales Gesicht

süd-osteuropäische Erscheinung

der Täter trägt einen deutlichen Vollbart

er war komplett dunkel gekleidet

Am gestrigen Mittwoch betrat ein junger Mann gegen 17:50 Uhr einen Getränkemarkt im Gewerbegebiet in Regensburg. "Nachdem er den Kassenbereich erreicht hatte, griff er die 58-jährige Kassiererin körperlich an und nahm mehrere hundert Euro an sich", berichtet Polizeisprecher Markus Damm. Anschließend flüchtete der Räuber. Die Mitarbeiterin wurde verletzt.Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 0941/506-2888.