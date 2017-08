Polizei in Regensburg sucht Zeugen: Unbekannter belästigt Frau

Vermischtes Regensburg

25.08.2017

109

0 25.08.2017109

Eine 25-jährige Frau wurde am Mittwochabend gegen 18 Uhr an der Uferstraße in Regensburg von einem Unbekannten belästigt. Wie die Polizeiinspektion Regensburg Nord mitteilte, folgte ihr der Mann und fasste ihr ans Gesäß.

Schließlich zog er sich seine Hose herunter, behielt aber laut den Beamten seine Unterhose an. Der Unbekannte ist etwa 23 Jahre alt, knapp 1,80 Meter groß und trug ein graues T-Shirt sowie eine schwarze Jogginghose. Er hat außerdem Hochdeutsch gesprochen. Wer Hinweise zu dem Übergriff hat, kann sich bei der Polizeiinspektion Regensburg Nord unter der Telefonnummer 0941/506-2221 und bei jeder anderen Dienststelle melden.