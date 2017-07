Vermischtes Regensburg

15.07.2017

Ein 33-Jähriger bedrohte gestern Abend in Regensburg Passanten mit einer 46 Zentimeter langen Machete. Er wollte seinen Baseballschläger zurückholen, den diese ihm vorher abgenommen hatten. Die Polizei schickte mehrere Polizeistreifen zum Theodor-Heuss-Platz.

Zeugen meldeten der Polizei am Freitagabend gegen 20 Uhr, ein 33-Jähriger bedrohe auf der Straße mit einer Machete Passanten. Als die Polizei eintraf, war der Mann bereits verschwunden. Einige Geschädigte kannten ihn jedoch. Sie sagten den Beamten, er sei in seine Wohnung gegangen. Die Polizei umstellte das Mehrfamilienhaus daraufhin und durchsuchte es, konnte den 33-Jährigen jedoch nicht finden.Weitere Zeugen meldeten der Polizei, sie hätten den Mann in einem Anwesen in der Merkurstraße verschwinden sehen. Die Polizei umstellte anschließend auch dieses Gebäude und durchsuchte es. "Fündig wurden die Beamten in einem Appartement im Erdgeschoss", berichtet Polizeisprecher Richard Scheingraber. "Dort hatte sich der Mann zu einem Bekannten geflüchtet und zuletzt im Badezimmer versteckt." Der Mann ergab sich und die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Die Machete hatte er nicht mehr dabei. Er hatte sie bei seiner Flucht im Keller seines Wohnhauses versteckt und war über einen weiteren Kellerausgang dann über ein anderes Grundstück unbemerkt geflüchtet. Die Polizei stellte die Machete sicher.