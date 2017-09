Vermischtes Regensburg

Im Fall der getöteten Prostituierten in Regensburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilte Albert Brück, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz, am Dienstag mit. Die Festnahme erfolgte am Montag gegen 18.30 Uhr im Weidener Stadtgebiet durch Polizeibeamte aus Regensburg und Weiden.

Der 21-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen, so das Präsidium. Nach der Vorführung vor den Ermittlungsrichter in Regensburg, der wegen des dringenden Tatverdachts Haftbefehl erließ. Der Haftbefehl lautet auf Verdacht des Mordes. Es erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Laut Polizeipräsidium handelt es sich bei dem Mann um einen abgelehnten Asylbewerber mit malischer Staatsangehörigkeit, der seit 1. September 2017 in einer Unterkunft in Neualbenreuth (Landkreis Tirschenreuth) wohnte. Zuvor war er in Regensburg untergebracht.Im Zuge der Ermittlungen hatte die Polizei Personen aus dem sozialen Umfeld der Getöten überprüft. Sowie Personen, die sich nachweislich in der Tatnacht am Mittwoch, 30. August, in dem Gebäude in der Landshuter Straße aufgehalten hatten, wo sich die "Modell-Wohnung" befindet, in der die 33-jährige Rumänen getötet worden war. Sie starb in der Nacht zum 30. August durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Halsbereich. Ausgewertet wurden auch Videoaufnahmen und Kommunikationsdaten, es lief eine umfangreiche Spurensicherung in der Tatwohnung.Am Mittwochnachmittag informierte das Polizeipräsidium Regensburg in einer Pressekonferenz über Hintergründe. Erst jetzt sei man mit der Nachricht von der Festnahme an die Öffentlichkeit gegagnen, weil am Dienstag und Mittwoch noch zwingende Abklärungen der Kriminalbeamten erfolgten. So traf erst am Mittwochvormittag ein entscheidendes Ergebnis einer DNA-Untersuchung ein. Bei dem 21-Jährigen wurde außerdem das Mobiltelefon der Getöteten gefunden.Der tatverdächtige 21-Jährige reiste am 30. März 2017 in die Bundesrepublik ein. Bereits am 20. Juni wurde sein Asylantrag abgelehnt. Da der Mann jedoch nicht im Besitz eines gültigen Ausweispapiers ist, wurden seitens der Ausländerbehörden bei der Republik Mali Ersatzpapiere beantragt. Bis zum Vorliegen des Passersatzes wurde die Abschiebung ausgesetzt und eine befristete Duldung ausgesprochen. Erst letzte Woche wurde der Afrikaner von Regensburg nach Neualbenreuth verlegt.