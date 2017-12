Vermischtes Regensburg

05.12.2017

05.12.2017

Stellplatzgenau ist nun die Anzeige von Parkhäusern und einiger Parkplätze in Regensburg. Am Montag haben Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Dr. Patrick Veit, Leiter des Amts für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr, das neue Parkleitsystem offiziell in Betrieb genommen.

Zu alt, verblichen, schwierige Ersatzteilversorgung: Mit dem Parkleitsystem von 1994 war so einiges nicht in Ordnung. Nun wurde es erneuert, nachdem 2015 an der Continental-Arena ein modernes System ausprobiert wurde. Jetzt wird die Zahl der freien Plätze genau angezeigt, da die Zähldaten direkt aus den Kassensystemen übermittelt werden. Seit Freitag läuft das System. "Seitdem haben es unsere Mitarbeiter getestet. Wir können sagen, dass alles funktioniert. Einige Kleinigkeiten werden noch nachjustiert", so Veit.Bislang zeigten die Schilder "Besetzt" oder "Frei" an. "Bei unserem alten System fuhren Besucher oft umsonst zu einem Parkhaus, da nur noch wenige Plätze frei waren und in der Zwischenzeit besetzt wurden. Die stellplatzgenaue Anzeige ist eine deutliche Verbesserung für Parkplatzsuchende", sagte die Bürgermeisterin. Diese Schilder bezeichnet die Stadt als "dynamisch". "Es gibt auch weiterhin statische Schilder, auf denen lediglich der Parkplatz ausgeschildert ist", gab Veit zu. Denn nicht alle Stellplätze werden eingespeist.Auch die Beschilderung hat sich geändert: Neu sind die Piktogramme auf den Schildern, die international bekannt sind. So sind nun Museen, der Hauptbahnhof, Krankenhäuser und das Zentrum sprachunabhängig ausgeschildert. Bisher war immer unspezifisch das "Centrum" ausgeschildert. "Die Schreibweise haben wir nun angepasst und schreiben es nun ,Zentrum'. Außerdem sind nun größtenteils konkrete Parkhäuser ausgeschildert", erklärte Veit.So ist etwa vor der Schottenkirche nicht länger zweimal "Parken Centrum", sondern das Parkhaus Theater und das Parkhaus Arnulfsplatz ausgeschildert. Weiterhin erfahren Autofahrer bereits bei der Autobahnausfahrt Prüfening, wenn die altstadtnahen Parkhäuser überbelegt sind.Dort wird auf den alternativen Park & Ride (P & R) West mit ÖPNV-Anschluss hingewiesen. An der Autobahn-Abfahrt Regensburg Mitte finden sich nun die Stellplatzsituation in der Altstadt und der Hinweis auf den Shuttledienst von der Continental-Arena. Auch im Norden wird bereits an der Frankenstraße auf den Dult-Parkplatz verwiesen. Die Schilder sind mit einer Flüssigkristall(LCD)-Technik ausgestattet. Diese sind deutlich besser zu erkennen, und ökonomischer. "Damit sparen wir die Hälfte der bisherigen Energiekosten ein", so Veit. Das System, das mit den Kassenautomaten der Parkhäuser und -plätze verknüpft ist, gibt die Informationen auch ans Internet weiter. Hier werden angezeigt: Unterer Wöhrd, Dultplatz, Dachauplatz, Castra Regina Center, Petersweg, Theater, Arnulfsplatz, Sankt Hedwig, Arcaden sowie P & R West."Etwas Moderneres als dieses Parkleitsystem gibt es nicht", sagte Veit stolz. Etwa 400 000 Euro wird die Stadt für das neue Parkleitsystem ausgeben, das von der Firma Swarco umgesetzt wird. Im Innenstadtbereich gibt es 7200 Parkplätze, mit den P & R-Stellplätzen sind es 10 000. "An einem Werktag sind die Stellplätze ausreichend. Kritisch wird es an den Adventssamstagen, am Wochenende und abends", sagte Veit: