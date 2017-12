Vermischtes Regensburg

15.12.2017

Eine spektakuläre Bergungsaktion ist am Donnerstagnachmittag am Autobahnkreuz A93/A3 durchgeführt worden. Ein Gelenkbus war auf dem Auflieger eines Schwertransporters verrutscht.

Der Bus wurde auf einem Schwertransporter von Berlin nach Rumänien transportiert. In einer langgezogenen Rechtskurve am Autobahnkreuz A93/A3 verrutschte der Gelenkbus auf dem Anhänger. Der LKW-Fahrer handelte geistesgegenwärtig und lenkte sein Gespann auf den Standstreifen direkt in der Auffahrt.Der Bus war fast einen Meter verrutscht. Er ragte über den Auflieger des Schwertransporters hinaus. Mit einem Kran wurde der Bus angehoben und zurechtgerückt.Nach rund eineinhalb Stunden konnte des Bergeunternehmen wieder abrücken. Der Verkehr war nach ersten Informationen nicht beeinträchtigt.