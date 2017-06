Vermischtes Regensburg

16.06.2017

Unbekannte haben im Regensburger Fürst-Anselm-Park unvermittelt einen 57-Jährigen angegriffen und den am Boden Liegenden ins Gesicht getreten.

Die zwei dunkel gekleideten Täter hatten das Opfer am frühen Freitagmorgen in einem Park beschimpft, wie die Polizei mitteilte.Dann stießen sie den Mann zu Boden und traten auf ihn ein. Als Passanten aufmerksam wurden und näherkamen, flüchteten die Täter in Richtung Hauptbahnhof. Der Grund für den Angriff sei bislang nicht bekannt, erläuterte die Polizei. Das Opfer kam verletzt in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2001 zu melden.