Vermischtes Regensburg

05.09.2017

533

0 05.09.2017533

Im Fall der getöteten Prostituierten in Regensburg hat die Polizei einen möglichen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Das teilte Albert Brück, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz, am Dienstag mit.



"Wir führen natürlich die ganze Zeit Überprüfungen von möglichen Tatverdächtigen durch", erklärte Brück. Mögliche Tatverdächtige seien zum Beispiel Personen aus dem sozialen Umfeld der Getöten oder Personen, die sich nachweislich in der Tatnacht am Mittwoch, 30. August, in dem Gebäude in der Landshuter Straße aufgehalten hatten. Im Zuge dieser Maßnahmen sei es zur Festnahme eines möglicherweise tatverdächtigen Mannes gekommen. Genauere Informationen zu dem Mann möchte die Polizei aber vorerst nicht bekanntgeben. Brück wies auch darauf hin, dass eine solche vorläufige Festnahme bei laufenden Ermittlungen nichts ungewöhnliches sei. "Uns fehlen noch wichtige kriminalistische Untersuchungen für einen Durchbruch", betonte der Polizeisprecher.