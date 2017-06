Vermischtes Regensburg

Passanten fanden am Samstag gegen 10.49 Uhr ein blinkendes "Kästchen" in einem Drogeriemarkt in der Weißen-Lilien-Straße in Regensburg und alarmierten die Polizei.

"Der Gegenstand konnte nicht dem Sortiment oder den technischen Anlagen im Haus zugeordnet werden", informiert Markus Eckl von der Polizeiinspektion Regensburg.Um zu verhindern, dass Personen gefährdet werden, räumten die Beamten nach einer "ersten Lageeinschätzung vor Ort" die umliegenden Geschäfte und Teile der Fußgängerzone. Um den Gegenstand zu bestimmen, waren auch Polizisten einer technischen Sondereinheit des Bayerischen Landeskriminalamtes vor Ort."Glücklicherweise konnte um 13.30 Uhr Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich schließlich lediglich um einen vergessenen Gegenstand, der von einer Beschäftigten des Drogeriemarktes leichtsinnigerweise dort abgelegt und nicht entsorgt wurde."Fast alle Passanten hätten besonnen reagiert, betonen die Beamten. Eine Person nahmen sie allerdings in Gewahrsam, da sie sich weigerte, den unmittelbaren Bereich um den Auffindeort zu verlassen.