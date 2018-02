Unfall im Feierabendverkehr in Regensburg

Vermischtes Regensburg

16.02.2018

96

0 16.02.201896

Gegen 19.30 Uhr hat es am heutigen Freitag in Regensburg einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Zwei Fahrzeuge kollidierten frontal auf der Kreuzung der Friedenstraße und der Galgenbergstraße.

Nach ersten Informationen wurden zwei Personen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr hat die Unfallstelle gesichert und gereinigt sowie den Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Ursache des Unfalls ist nach ersten Erkenntnissen eine Vorfahrtsverletzung. An beiden Fahrzeugen ist ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden.