Unverletzte Fahrerin mit 1,6 Promille unterwegs - Totalschaden am Fahrzeug

10.02.2018

Eine 24-Jährige fuhr am Freitag, 9. Februar, kurz vor Mitternacht, mit ihrem Peugeot in der Landshuter Straße in Regensburg gegen die dortige Bahnunterführung.

Die alarmierte Streife der Polizeiinspektion Regensburg-Süd stellte bei der unverletzten Fahrerin Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,6 Promille. Sie musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und die Beamten stellten ihre Fahrerlaubnis sicher. Danach durfte die Dame ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Die Polizei ermittelt nun gegen sie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Pkw erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Bahnunterführung wies keine sichtbaren Schäden auf, heißt es im Polizeibericht.Da aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe austraten, zog die Polizei die Feuerwehr Regensburg hinzu.