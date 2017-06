Vermischtes Regensburg

25.06.2017

Drei Unbekannte bedrohten Sonntagfrüh einen 46-Jährigen auf dem Nachhauseweg mit einer Schusswaffe.

Die drei Männer waren komplett in schwarz gekleidet, als sie in der Nähe der Babostraße in Regensburg von hinten auf den Mann zukamen. "Einer zückte eine Waffe und forderte die Herausgabe des Bargeldes", berichtet Polizeisprecher Stefan Betz. "Der Geschädigte schrie die Täter lautstark an, und diese ergriffen sofort die Flucht in Richtung Adolf-Schmetzer-Straße."Die Täter sind etwa 25 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, schlank und waren bekleidet mit schwarzen Overalls mit Kapuze und schwarzen Hosen. Zeugen wenden sich an die Polizei Regensburg unter der Rufnummer 0941/ 5062888.