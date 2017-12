Vermischtes Regensburg

26.12.2017

18

0 26.12.201718

Regensburg/München. (nt/az/dpa) Millionen von Christen in Bayern feierten an diesem langen Wochenende das Weihnachtsfest. Die Bischöfe warben in ihren Weihnachtsbotschaften vor allem für ein friedliches Miteinander.

In Regensburg feierte Bischof Rudolf Voderholzer am Heiligabend die Christmette im Dom St. Peter. Die Regensburger Domspatzen gestalteten die Feier musikalisch. Zu Beginn brachten sie ihm das Friedenslicht aus Bethlehem. Damit entzündete er die Kerze vor der Jesus-Krippe, die alljährlich ihren Platz auf den Altarstufen findet. Die jungen Sänger entzündeten daraufhin die Kerzen des daneben stehenden Christbaums. In seiner Predigt bezog sich Voderholzer auf die Debatte um die Vergebungsbitte im "Vaterunser": "Ich halte allein das Phänomen dieser öffentlichen Debatte für ein gutes Zeichen. Denn es wird deutlich: Vielen ist das Gebet des Herrn ans Herz gewachsen", sagte er. Aber das Vaterunser brauche keine neue Übersetzung. "Es braucht Beterinnen und Beter, Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer, die sich an der Krippe neu als Kinder Gottes erfahren und täglich neu aus dieser Beziehung leben und lieben."Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick rief dazu auf, an die vielen hungernden Kinder in Afrika, Asien und Lateinamerika sowie an die Kindersoldaten und arbeitenden Kinder in der ganzen Welt zu denken. Den Kindern in Deutschland gehe es materiell meist gut, dafür fehle es ihnen aber oft an Liebe und Zuneigung. Das christliche Hochfest gebe eine Antwort auf die Frage, was diese Gesellschaft zusammenhalte, sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz und Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx: "Wenn ich glaube, dass Gott in Jesus der Bruder aller geworden ist, stärkt das meine Verbundenheit und Offenheit, meine Bereitschaft zur Solidarität und zum Miteinander."Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und evangelische Landesbischof, Heinrich Bedford-Strohm, sah in der Weihnachtsfreude ein wirksames Mittel gegen Fremdenfeindlichkeit. In seiner Weihnachtsbotschaft erklärte der bayerische Landesbischof: "Gott wird Mensch. Er wird nicht zuerst Deutscher, Amerikaner, Russe oder Chinese. ... Die Weihnachtsfreude in so vielen Ländern der Erde, die von dieser Revolution der Menschenliebe zeugt, ist die stärkste Medizin gegen den Virus des Nationalismus, der Fremdenfeindlichkeit und des religiösen Fanatismus, mit dem wir es gegenwärtig zu tun haben."Rund 55 Prozent der knapp 13 Millionen Bayern gehören der katholischen Kirche an, 21 Prozent sind evangelisch. In der Oberpfalz sind noch mehr als 70 Prozent katholisch.