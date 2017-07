Vermischtes Regensburg

08.07.2017

Starker Regen, Hagel und Gewitter sorgten in Deutschland für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Ein Unwetter hat in mehreren Teilen Bayerns Schäden angerichtet..

In Regensburg führten heftiger Wind, Starkregen und Hagel am Freitagabend zu zahlreichen Einsätzen. Nach dem Unwetter waren die Rettungskräfte rund zwei Stunden im Dauereinsatz, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Entwurzelte Bäume und abgebrochene Äste blockierten Straßen. Im Hafen hatte der Sturm zwei Container ins Becken geweht.Nach einem Blitzeinschlag geriet ein Wohnhaus in Reut (Landkreis Rottal-Inn) in der Nacht auf Samstag in Brand. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, der Sachschaden beträgt laut Polizei mindestens 150 000 Euro.Im oberbayerischen Eichstätt kamen am Freitagabend nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes 18 Liter Regen innerhalb einer Stunde vom Himmel. Auch am Samstag sei von Nachmittag an wieder mit Gewittern zu rechnen. Die Unwetter ziehen laut Prognose vom Unterallgäu ins Oberland.Ein schweres Unwetter hat im Westen Niedersachsens schwere Schäden in Millionenhöhe angerichtet. Umgestürzte Bäume beschädigten am Freitagabend Häuser, Stallungen und Autos, wie die Polizei mitteilte. Betroffen waren vor allem die Gemeinden Goldenstedt und Visbek im Landkreis Vechta. Wie viele Gebäude und Fahrzeuge betroffen waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Schaden gehe aber vermutlich in die Millionen. Verletzt wurde bei den Unwettern nach ersten Erkenntnissen niemand.