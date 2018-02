Vermischtes Regensburg

20.02.2018

In und um Regensburg geht zur Zeit nur noch wenig auf der A93. Mehrere Staus legen den Verkehr lahm.

Ursache ist zum einen die Brandmeldeanlage im Pfaffensteiner Tunnel, die einen Alarm gemeldet hatte. "Es hat aber nicht gebrannt", hieß es dazu auf Anfrage von onetz.de von Seiten der Polizei.Zudem hat sich am Autobahnkreuz Regensburg in Richtung Norden ein Unfall ereignet. In Richtung Süden behindert ein Pannenfahrzeug den Verkehr.