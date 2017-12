Wirtschaft Regensburg

14.12.2017

14.12.2017

In keiner guten Erinnerung hat die Wirtschaft die letzte schwarz-rote Groko mit der Rente ab 63 Jahren für langjährige Versicherte und dem Zurückschrauben der Agenda 2010. "Eine handlungsunfähige Regierung kann keine Fehler machen", scherzt Dr. Stefan Klumpp, Sprecher des Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbands (bayme vbm vbw) für die Nordoberpfalz. Der Vorstand der Hamm AG trauert wie sein Kollege Thomas Ebenhöch (Region Regensburg, Werkleiter Continental Automotive) dem geplatzten "Jamaika"-Bündnis nach. Sie finden es trotzdem "elementar wichtig, schnell zu einer stabilen Bundesregierung zu kommen": Denn bedeutende Prozesse auf internationaler Ebene laufen ohne deutsche Beteiligung.

Angesichts überquellender Auftragsbücher und Vollbeschäftigung appelliert Ebenhöch an "unternehmerische Demut", um die Weichen für eine dauerhaft gute Beschäftigung zu stellen. Den Grund für den Erfolg der Oberpfälzer Wirtschaft sieht der Regensburger Continental-Manager zum einen in Internationalisierung und Innovation, zum anderen in der hohen Wertschöpfung im produktiven Bereich.Zum ernsten Problem wird der Fachkräftemangel: Ebenhöch fordert ein "Update" des Arbeitszeitgesetzes. So müsse die Begrenzung der täglichen Arbeitszeit auf maximal zehn Stunden zugunsten einer "Wochen-bezogenen Betrachtung von 48 Stunden" geändert werden. Ebenso soll die elfstündige Mindestruhezeit pro Tag "angepasst" werden. Klumpp warnt vor einer "zwanghaften akademischen Ausbildung, die häufig in Frustration endet".58 200 Euro pro Jahr verdient im Schnitt ein Beschäftigter in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Bei diesen "höchsten Arbeitskosten der Welt" kritisiert Ebenhöch die Forderung der IG Metal nach 6 Prozent mehr Lohn als "extrem unvernünftig". "Bei den Arbeitnehmern kommt davon nichts an", verweist Klumpp auf den "Mittelstands-Bauch" der kalten Progression. Sie abzuschaffen, sei das eigentliche Problem - nicht die plakative Reichensteuer. Auch wenn die Wirtschaft im Dieselmotor noch Effizienz-Potenzial sieht und ihn als "Bindeglied" zur E-Mobilität betrachtet: "Unternehmen, die sich nicht mit Umwelt und Klima beschäftigen, werden vom Markt verschwinden", prognostiziert Ebenhöch. Ebenso wertet er die Perspektive für Unternehmen, die nicht auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter reagieren, als "sehr begrenzt".Klumpp steht zu seiner Aussage, dass der Zuzug von 200 000 Migranten im Jahr nicht die Obergrenze darstelle, sondern die Untergrenze. Allerdings gehe kein Weg an einem Einwanderungsgesetz vorbei. Ebenhöch verlangt ein deutlich höheres Tempo bei den Integrationsprozessen.