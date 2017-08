Wirtschaft Regensburg

Regensburg. (mlu) Bei den Unternehmen der Metall- und Elektrobranche in der Oberpfalz läuft es rund. Über zwei Drittel rechnen mit einer Nettoumsatzrendite von vier Prozent oder mehr. Lediglich die Elektroindustrie habe in einzelnen Bereichen keinen so starken Wachstum wie andere Branchen zu verzeichnen. Das liege aber am Wegfall von Kunden und sei kein konjunkturelles Problem.

Dies zeigt die Konjunkturumfrage der bayerischen Metall- und Elektroarbeitverbände (Bayme Vbm) zum ersten Halbjahr 2017. Am Donnerstag haben Thomas Ebenhöch, Vorsitzender von Bayme Vbm Region Regensburg und Continental-Werkleiter, und Hermann Brandl, Geschäftsführer von Bayme Vbm Region Regensburg, diese Umfrage in der Geschäftsstelle präsentiert. „Vier Fünftel der Betriebe bezeichnet das Inlandsgeschäft als gut, Drei Viertel sehen das Auslandsgeschäft positiv“, erläutert Ebenhöch.Auf den guten Ergebnissen solle man sich nicht ausruhen, so Ebenhöch. Fast 69 Prozent der Unternehmen planen einen Beschäftigungsaufbau. Die Herausforderung bestehe darin, dass momentan nahezu Vollbeschäftigung in der Oberpfalz herrsche und damit es an Fachkräften mangeln. Die Metall- und Elektrounternehmen versuchen, dem mit einer gleichbleibend guten und konjunkturunabhängigen Ausbildung dem zu begegnen. Weiterhin kooperieren sie eng mit Hochschulen der Region, der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) in Amberg / Weiden und Regensburg und der Universität. „Wenn wir das nicht gemacht hätten, ginge es uns deutliche schlechter“, ist sich Ebenhöch sicher. Zudem biete beispielsweise Continental, erfahrenen Mitarbeitern, die in ihrer Jugend keine berufsspezifische Ausbildung machen konnten, die Möglichkeit, sich zu Facharbeiter zu qualifizieren. Damit wollen sie den Entwicklungen der Industrie 4.0 vorgreifen, die viele einfache Arbeitsplätze bald überflüssig machen werde. Durch die Möglichkeit des Aufstiegs und der Weiterentwicklung in der Firma sollen junge Facharbeiter gewonnen werden.Auch auf das Thema Innovation wies Ebenhöch hin. Denn: „Nur auf Produkte und Volumen zu gehen, ist ein Fehler.“ Die Region bleibe nur dann wettbewerbsfähig, wenn sie innovative Produkte in innovativen Produktionsprozessen herstelle. Genau dies hätten die Unternehmen im vergangenen halben Jahr geschafft. Zudem wollen 56,3 Prozent der Unternehmen ihre Produktion ausweiten. Um international nicht abgehängt zu werden, hält Ebenhöch eine flexible Anpassung der Arbeitszeit für notwendig. Dies bedeute keineswegs, dass alle nur länger und mehr arbeiten sollen. Vielmehr möchte Ebenhöch Spontanität ermöglichen, um beispielsweise die Kinder etwas später in den Kindergarten bringen zu können. Dies sei eine Win/Win-Situation, denn die Mitarbeiter seien so entspannter und würden auch produktiver und innovativer arbeiten. Hierbei solle kein Zwei-Klassen-System entstehen, in dem Flexibilität nur für Bürojobs möglich sei. Auch in der Produktion solle dies ermöglicht werden, in der man ja bereits auf Krankenstand reagieren und andere Lösungen finden müsse. Die Arbeitergeber fordern die Streichung der betrieblichen 13-Prozent-Quote für 40-Stunden-Wochen-Verträge. Viele, gerade junge Mitarbeiter möchten gerne mehr arbeiten und mehr verdienen. Die Regelung untersagt dies.