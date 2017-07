Wirtschaft Regensburg

18.07.2017

18.07.2017

Seit September 2016 führt die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz die sechsmonatige Maßnahme "Perspektiven für junge Flüchtlinge im Handwerk" (PerjuF-H) in Regensburg durch. Das Programm erfolgt in Kooperation mit regionaler Arbeitsagentur und Jobcenter auf Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der Bundesagentur für Arbeit und des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks.

Ziel von PerjuF-H ist es, jungen Flüchtlingen Orientierung im Ausbildungs- und Beschäftigungssystem zu geben. Nach der Maßnahme sollten alle Teilnehmer eine Berufswahl treffen können und eine Ausbildung aufnehmen. Der aktuelle PerjuF-Kurs steht kurz vor dem Abschluss. Der syrische Flüchtling Sarhad Hannan ist einer von zwölf Teilnehmern. In den letzten fünf Monaten sammelten sie Erfahrungen in den Berufsfeldern Metall, Maler- und Lackierer, Bau, Holz und Sanitär-Heizung-Klima. Sowohl in den Werkstätten der Handwerkskammer als auch in mehrwöchigen Betriebspraktika konnten Sarhad und seine Kurskollegen ihre Neigungen und Talente testen. Zusätzlich erhielten sie in den Kursräumen u. a. Deutsch-, Mathe- und EDV-Unterricht, lernten politische und gesellschaftliche Grundlagen kennen und trainierten gemeinsam Jobrecherche, Bewerbungen und Wege durch den Bürokratiedschungel.Über den gesamten Zeitraum wurden sie dabei vom eigens angestellten Sozialpädagogen Michael Baade betreut. "Die Teilnehmer sind motiviert und engagiert. Leider machen manchmal Vorurteile oder Banalitäten wie eine schlechte Verkehrsanbindung die Vermittlung schwierig", erzählt Baade. Umso glücklicher sei er, dass die Hälfte der Teilnehmer bereits die Zusage für einen Ausbildungsplatz habe. Das freut auch den Leiter des Bildungszentrums Benjamin Spiegler. "Wenn wir Flüchtlinge in die Gesellschaft integrieren wollen, gelingt das am besten über Arbeit und Ausbildung." Gerade im Handwerk gebe es viele Beschäftigungspotenziale. Deshalb sei es für alle Beteiligten wertvoll, Flüchtlinge mit Berufsorientierung zu unterstützen und sie gezielt mit Handwerksbetrieben zu vernetzen.Sarhad Hannan hat erste Kfz-Erfahrungen bereits in Syrien gesammelt, allerdings nur in theoretischer Form an einer Schule. Gleichgesinnten rät Sarhad: "Probiert ganz viel aus, setzt euch ein Ziel und kämpft dafür. Dann könnt ihr es auch erreichen." Im Herbst erhalten zwölf neue Teilnehmer die Chance dazu: beim nächsten Kurs des PerjuF-H.