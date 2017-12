In Unternehmen herrscht blanke Not bei Fachkräften

Auf eine offene Stelle in ihrer Branche kommen in Bayern - statistisch gesehen - nur noch 0,6 Bewerber: Wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig klagen die Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände (bayme vbm vbw) über akuten Fachkräftemangel. Von "Einschränkungen in der Produktion" berichtet ihr Oberpfälzer Sprecher, Thomas Ebenhöch. Sein Kollege Stefan Klumpp, Vorstand der Hamm AG in Tirschenreuth, betont: "Aufgrund des Personalmangels lassen die Unternehmen Chancen liegen, und das Geschäft machen andere." Der Walzenbauer Hamm sucht dringend 70 Mitarbeiter, zum Teil behelfe man sich mit Zeitarbeitskräften aus Osteuropa.

Vor diesem Hintergrund begegnen die Arbeitgeber skeptisch der Forderung der IG Metall nach einer (temporären) 28-Stunden Woche. Die Verkürzung würde etwa 33 000 Vollzeit-Arbeitsplätze in Bayern kosten. "Ohne eine Drohkulisse aufzubauen", schließt Ebenhöch deshalb "Investitionen andernorts" nicht aus, sollte es hier zu einer "starren tariflichen Regelung" kommen. Ebenhöch und Klumpp wünschen sich bei der Arbeitszeit mehr Flexibilität und einen weiteren Anstieg des Frauenanteils von derzeit 25,9 Prozent in der Metall- und in Elektrobranche.