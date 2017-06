Wirtschaft Regensburg

23.06.2017

"Das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Indien hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdreifacht." Bei tropischen Temperaturen bereitete IHK-Präsident Gerhard Witzany den indischen Wirtschaftsvertretern ein wahrlich warmes Willkommen. Bei ihrem Sommerempfang ermunterte die IHK zum Engagement in Indien, der "größten Demokratie weltweit" mit 1,2 Milliarden Menschen.

"Genialer Streich"

Oberpfälzisch-indischer Warenaustausch 145 Oberpfälzer Unternehmen unterhalten Handelsbeziehungen zu Indien: Davon 15 mit eigener Auslandsvertretung, 9 sind mit Niederlassungen vor Ort präsent. "Indien zählt für uns zu den 20 wichtigsten Ländern beim Warenaustausch", bestätigt IHK-Außenhandelsexperte Dr. Alfred Brunnbauer auf Nachfrage unserer Zeitung. Mittelfristiges Ziel sei es, Indien "unter den Top 10" der Wirtschaftspartner zu platzieren. Schwerpunkte im oberpfälzisch-indischen Handel sind laut Brunnbauer die Bereiche Automotive, Maschinen für Industrie 4.0, Informationstechnologie und Elektronik. Brunnbauer: "Gerade in der IT holen sich unsere Firmen schon teilweise das Know-how aus Indien." Sein Rat: Bei einem Investment in Indien ist unbedingt ein Partner vor Ort in Produktion oder Vertrieb notwendig. (cf)

1700 deutsche Firmen sind bereits in Indien aktiv. Seien Sie deshalb bei einem Investment gründlich - und schnell. Dr. Martin Ney, deutscher Botschafter in Indien

Der Geschäftsführer der Deutsch-Indischen Handelskammer, Bernhard Steinrücke, brachte es beredt auf den Punkt: "Indien - da muss man sein. Wer nicht in Indien ist, der macht einen Fehler." Indien sei sicherlich "kein einfacher Markt" (wie u. a. VW erfährt), aber gerade die Luftfahrt (größter Kunde von Airbus), Finanzdienstleister und Versicherungen machen auf dem Subkontinent gute Geschäfte. Den Automarkt dominieren zu 80 Prozent Koreaner und Japaner. Steinrücke warnt: "Die Welt wächst nicht zwangsläufig in der Luxus-Branche ..."An der indischen Börse sind übrigens 15 deutsche Unternehmen - mit einer Wertsteigerung von 86 Prozent in den letzten 12 Monaten - gelistet: Neben Konzernen wie Siemens und Linde auch Mittelständler wie KSB und Bosch. Deutschlands Botschafter in Indien. Dr. Martin Ney, sieht Indien in 25 Jahren als "globalen Spieler auf Augenhöhe" mit den USA und China: als aufstrebenden Partner und politischen Stabilisator mit einem jährlichen Wirtschaftswachstum von sieben Prozent. Gerade nach den jüngsten deutsch-indischen Regierungskonsultationen stuft der Diplomat die bilateralen Beziehungen als "breit und tief" ein.Angesichts des partiellen Rückzugs der USA aus dem asiatisch-pazifischen Raum und der Rolle Chinas ("es hat kein Interesse, Indien hochkommen zu lassen") weist er Deutschland die "Pole-Position" zu. Auch vom "alten Partner" Russland könne sich Indien wirtschaftlich nicht mehr viel abschauen. Als "genialen Streich" von Ministerpräsident Narenda Modi bewertet der Botschafter die "Demonetarisierung": Als im November über Nacht Scheine in Höhe von 500 und 1000 Rupien als Zahlungsmittel verboten wurden. Dr. Ney sprach von einem Schritt gegen Korruption und Inflation; gleichzeitig sei ein "Schub" für die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs mit der Eröffnung von Millionen Gehaltskonten erfolgt. Der Diplomat prognostiziert in Indien eine "umfassende Steuerreform" zur Herstellung eines einheitlichen Markts.Günter Panzer, Abteilungsleiter Asien der Maschinenfabrik Reinhausen, bezeichnete langwierige Finanzierungs- und Entscheidungsprozesse als gewisses Hemmnis. "Man muss beharrlich sein." Thomas Fuhrmann vom TÜV Rheinland India schilderte das "große Problem", Mitarbeiter langfristig zu binden und gut ausgebildete Fachkräfte zu finden.