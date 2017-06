Wirtschaft Regensburg

21.06.2017

"So möchte ich arbeiten!" Mit diesem Slogan wirbt die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) zusammen mit 31 Mitgliedsverbänden für mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitszeit.

Bessere Work-Life-Balance

Großflächig propagieren

Es muss möglich sein, auch nach Dienstschluss noch eine kurze Nachricht an einen Kollegen zu schicken, ohne dass die elfstündige Ruhezeit wieder von vorne beginnt. Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW)

Stephan Fischer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VBW-Bezirksgruppe Oberpfalz formuliert das Ziel so: "Wir wollen in der industrialisierten Gesellschaft vernünftig und trotzdem gesetzeskonform arbeiten können."Auf Plakatwänden und Bierdeckeln wird deshalb dafür geworben, die (gesetzlich formulierte) Begrenzung der täglichen Arbeitszeit auf maximal zehn Stunden in eine wochenbezogene Betrachtung mit durchschnittlich maximal 48 Stunden umzuwandeln. Der Neumarkter Unternehmer attestiert den 2,5 Millionen Arbeitnehmern der vom VBW vertretenen Branchen, dass auch sie das wollen."Darum steht die bayerische Wirtschaft auch so gut da", ist er sich mit Michael Scharff, Vorsitzender der Kreisstelle Regensburg des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Bayern sowie Josef Wutz, Präsident des Bezirksverbands Oberpfalz des Bayerischen Bauernverbands und VBW-Geschäftsführer Hermann Brandl einig. Digitalisierung, Globalisierung und Individualisierung bestimmten zunehmend die Arbeitswelt. Dazu brauchen die Unternehmen Flexibilität. Mobiles Arbeiten biete aber auch den Beschäftigten die Möglichkeit, die individuelle Work-Life-Balance deutlich zu verbessern. Mehr Eigenverantwortung und flachere Hierarchien seien für viele Menschen attraktiv, so die Erkenntnisse im VBW.Fischer formulierte das bei der Vorstellung der Kampagne durchaus kritisch: "Die deutschen Arbeitszeitregelungen stammen aus den 70er- und 80er-Jahren und brauchen dringend ein Update!" Die VBW betont, dass es ihr nicht um die Erhöhung des Arbeitszeitvolumens, sondern um die flexible Gestaltung der Arbeitszeit geht. Die Begrenzung der täglichen Arbeitszeit auf maximal zehn Stunden sei nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen müsse der Spielraum der Europäischen Richtlinie ausgeschöpft werden.Zudem fordert die VBW, die pauschale elfstündige tägliche Mindestruhezeit abzuschaffen. "Es muss möglich sein, auch nach Dienstschluss noch eine kurze Nachricht an einen Kollegen zu schicken, ohne dass die elfstündige Ruhezeit wieder von vorne beginnt." Die Kampagne läuft bis zur Bundestagswahl am 24. September. Das Motto und die Motive zum Thema Arbeitszeit werden auf Großflächenplakaten in ganz Bayern, auf Online-Bannern, in Broschüren und auf Bierfilzen gezeigt.