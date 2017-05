Wirtschaft Regensburg

31.05.2017

30

0 31.05.201730

Die Homepage ist ebenso abgeschaltet wie das Telefon: Zum 31. Mai stellte das Ostbayerische Technologie-Transferinstitut (OTTI) den Betrieb ein. Dem Aus nach fast vier Jahrzehnten war im Spätherbst 2016 der Insolvenzantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit vorausgegangen.

In "gewohnter Qualität"

"Was sich seit Monaten abgezeichnet hat, ist jetzt Tatsache", heißt es lapidar in einem nicht namentlich unterzeichneten Schreiben, das die OTTI-Kunden vor wenigen Tagen im Briefkasten vorfanden. Für die "hochkarätigen technischen Seminare in unterschiedlichen Fachrichtungen" springt nun das "Haus der Technik" (hdt) in Essen ein.In verschiedenen Regensburger Hotels werden etwa Seminare zu "Technologien des Lötens", "Basiswissen Produktions-Controlling" oder der angestaubte Evergreen "Gestern Mitarbeiter, heute Führungskraft" angeboten. hdt verspricht die Seminare in "gewohnter Qualität und fachlicher Tiefe". Wie die meisten Branchen, betrifft der einschneidende Wandel der Wirtschaft in den vergangenen Jahren besonders die Weiterbildungs-Institutionen.Dazu überholte die Zeit den Zuschnitt von OTTI: Der Verein - ein privater e. V. - war regional ausgerichtet, ohne entsprechende finanzielle Förderung der öffentlichen Hand. Dazu kam ein starker Wettbewerbsdruck, so dass dem Vernehmen nach eine Verschlankung der Personalstrukturen nicht mehr ausreichte. Handwerkskammer-Hauptgeschäftsführer Toni Hinterdobler, ehemaliges OTTI-Vorstandsmitglied, sprach gegenüber unserer Zeitung hier von "mangelnder Flexibilität".So erfolgte am 1. Februar die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Anfang des Jahres zählte OTTI noch 25 Mitarbeiter. Als Geschäftsführer hatte zuletzt Dr.-Ing. Thomas Luck fungiert, als Vorsitzender des Vorstands Dr.-Ing. Urs Herding aus Amberg.