04.08.2017

0 04.08.2017

Mit der Expansion des Werkes im Gewerbegebiet Haslbach bekennt sich die Maschinenfabrik Reinhausen (MR) zum Standort Regensburg. Auch die Maschinenbaufirma Andritz Fiedler will die Produktionskapazitäten in Haslbach ausbauen. Zwei Jahre lang hatten die Firmen mit der Stadt verhandelt. Am Donnerstag haben die Beteiligten nun die Verträge unterzeichnet.

Mit den Unternehmen MR und Andritz Fiedler haben sich zwei Weltmarktführer für Regensburg entschieden. Es seien auch alternative Standorte diskutiert worden sagte MR-Geschäftsführer Nicolas Maier-Scheubeck. Für Haslbach habe die Nähe zum Firmensitz im Regensburger Stadtteil Reinhausen und der Kontakt zu den Hochschulen gesprochen. Die MR ist unter anderem Weltmarktführer in der Regelung von Leistungs-Transformatoren. Das Unternehmen erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von 750 Millionen Euro mit weltweit 3300 Mitarbeitern. Seit der Etablierung des Zweigwerkes in Haslbach 1993 wurde der Standorts stetig ausgebaut, zuletzt 2015 mit der Errichtung eines hochautomatisierten Materialwirtschaftszentrums.Das seit fünf Generationen im Familien-Eigentum befindliche Unternehmen investiert bis 2022 noch über 100 Millionen Euro in die Erweiterung des Haslbacher Werkes. Man werde über den derzeitigen Bedarf hinaus planen, um in Zukunft Erweiterungen zu ermöglichen, sagte Maier-Scheubeck. Die Zahl von aktuell 1000 Mitarbeitern solle fast verdoppelt werden. Davon ziehen 700 aus Reinhausen um, 300 werden neu eingestellt. Der Umzug werde sich positiv auf den Verkehr in der Stadt auswirken. Das Werk in Reinhausen verwandle sich in einen Campus für Forschungsaktivitäten und den Ausbau von Software- und Beratungsleistungen. 2020/2021 kann der Neubau bezogen werden. Fiedler ist ein Tochterunternehmen der Andritz-Gruppe aus Graz in Österreich. Diese ist nach eigenen Angaben weltweit führender Lieferant von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, für die Zellstoff- und Papierindustrie, die metallverarbeitende Industrie und Stahlindustrie, die kommunale und industrielle Fest-Flüssig-Trennung sowie für die Tierfutter- und Biomasse-Pelletierung.Die Andritz-Gruppe hat weltweit 250 Tochterunternehmen mit über 25 000 Mitarbeitern. Die Firma wird vier Millionen Euro in neue Logistik investieren. Die Firma habe den Umsatz seit 2003 verdoppelt und sei bei Fertigung und Logistik an ihre Grenzen gestoßen, informierte Geschäftsführer Manuel Fritsch.