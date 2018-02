Wirtschaft Regensburg

07.02.2018

07.02.2018

Großer Bahnhof an der Regensburger Universität: Rund 200 Gäste folgten der Einladung der Regierungspräsidenten der Oberpfalz und Niederbayerns, Axel Bartelt und Rainer Haselbeck, am Mittwoch zur "Ersten gemeinsamen Wohnungsbautagung" in das Institut für Immobilienwirtschaft. "Eine weltweit renommierte Einrichtung", lobte Gastgeber Professor Udo Hebel, Präsident der Universität Regensburg, dessen Leiter, Professor Sven Bienert. In seinem Impulsreferat "Bauen lohnt sich" prognostizierte Letzterer, dass "die Preis-Rallye noch eine Zeit so weitergehen wird". Was gut ist für die Investoren, belastet das Budget von Mietern und Häuslebauern. Die Tagung wollte deshalb aufzeigen, wie Kommunen mit Hilfe staatlicher Förderinstrumente dämpfend auf die Preisentwicklung einwirken können.