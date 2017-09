64-jähriger Hausmeister greift in Rasenmäher

26.09.2017

Alle fünf Finger der linken Hand hat sich ein 64-jähriger Hasumeister aus der Gemeinde Regenstauf bei einem Arbeitsunfall mit einem Rasentraktor abgetrennt.

Passiert ist das am Montag gegen 13 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, verfing sich ein Fremdkörper im Mähdeck des Rasenmähers. Der Mann wollte die Störung beseitigen. Er griff mit der linken Hand in die rotierenden Messer des Mähwerks. Dabei trennte er sich die Finger ab. Der 64-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen in ein Regensburger Krankenhaus gebracht. Dort wird versucht,ihm die abgetrennten Finger wieder anzunähen.