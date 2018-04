Vermischtes Regenstauf

04.04.2018

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen, 3. April, gegen 06.30 Uhr, auf der Dr.-Robert-Eckert-Straße in Regenstauf. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Eine 60-jährige Autofahrerin fuhr auf der Dr.-Pfannenstiel-Straße und wollte nach links in die Dr.-Robert-Eckert-Straße einbiegen. Dabei übersah sie laut Polizeibericht einen vorfahrtsberechtigten und stadteinwärts fahrenden 46-jährigen Lkw-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision verletzte sich die 60-Jährige leicht und Rettungskräfte brachten sie in ein Regensburger Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mindestens 8.000 Euro.