Die Mühen der monatelangen Vorbereitungen für das 300. Jubiläum der St.-Katharina-Kirche haben sich gelohnt. Stellvertretend für alle, die kräftig zupackten, wurde Pfarrgemeinderatssprecherin Kerstin Hasenfürter ein Blumenstrauß überreicht. Ebenfalls mit Blumen wurde am Schluss des Festgottesdienstes unter dem anerkennenden Beifall von Weihbischof Reinhard Pappenberger und aller Gläubigen der Mesnerin Lisa Zier für ihr außergewöhnliches Engagement in der Reuther Kirche gedankt.

Kerstin Hasenfürter dankte ihrerseits dem Weihbischof für dessen wunderbare, auf den Akanthusaltar und die heilige Katharina bezogene Festpredigt. Ein handgefertigtes und mit Schlossbrauerei-Produkten gefülltes Körbchen nahm der Würdenträger gerne an. "Wir gehören dem Herrn", lautet der Leitspruch des Bischofs, ihre Wertschätzung Gottes brachte Hasenfürter mit einer weißen Lilie am Altar zum Ausdruck.Beim zweiten offiziellen Teil des Festsonntags begrüßten die Jugendblaskapelle Reuth und Bürgermeister Werner Prucker die vielen Gäste im Schlosshof. Prucker dankte unter anderem Albert und Manuela von Podewils, die bei allen Programmpunkten der Jubelfeier anwesend waren, für die Bereitstellung ihres Schlosshofes.Landrat Wolfgang Lippert zählte zunächst alles auf, was der Ortschaft neben der St.-Katharina-Kirche beneidenswerte Lieblichkeit verleiht. Die Kirche in Reuth habe als steinernes Glaubenszeugnis Zeiten der verschiedensten Einflüsse überstanden und sei für die Christen zu einem Stück Heimat geworden, in der sie Besinnung, Halt und Orientierung fänden, bekräftigte Lippert. Für die aufwendige Organisation des Festes übergab er einen Zuschuss: "Zwei Euro für jedes Jahr Reuther Kirche finde ich angemessen", meinte er lächelnd.Am Nachmittag spielte "KingSizeCombo" aus Weiden auf. Dazu gab es in der Kirche im Stundentakt drei hochinteressante Führungen, weil doch viele Gäste von auswärts unter der großen Festschar waren, welche die Schönheit und die Geschichte des Gotteshauses in dieser Art noch nicht kannten. Angelika Schedl stellte die Besonderheiten vor, Kerstin Hasenfürters Führung war auf Kinder ausgerichtet und Gabriele Riedl vermittelte ihren Zuhörern alles Wissenswerte über die Kirche mit ihrer kunstvollen Ausstattung.Zudem zeigten Hans und Helga Meister alte und neue Filmdokumentationen um die Reuther Kirche, diese können ebenso wie der Film vom Festgottesdienst erworben werden. Eine von der Gruppe "musica di chiesa" umrahmte Andacht mit Aussetzung des Allerheiligsten beschloss die unvergessliche Geburtstagsfeier.