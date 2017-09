Wo kommt die Milch her?

20 Kinder wollten endlich einmal wissen, wo die Milch herkommt. Der CSU-Ortsverband organisierte einen Ausflug zum Dreiseithof von Matthias Zahn.

Reuth/Eiglasdorf. Zu Beginn des äußerst interessanten Nachmittags erläuterte Zahn seinen Besuchern die Eckdaten seines in erster Linie auf Milchwirtschaft ausgerichteten Betriebs. Der Milcherzeuger berichtete von den Überlegungen, welche seine Familie vor drei Jahren zur Umstellung auf Bio-Bewirtschaftung bewegten und welche Grundvoraussetzungen hierzu geschaffen werden mussten. Während sich CSU-Vorsitzender Marcus Bihler noch beim Gastgeber für dessen Einladung bedankte, warteten die Kinder bereits ungeduldig auf die erste Etappe ihrer Erkundungen.Im vollautomatischen Melkstand konnten sie aus nächster Nähe miterleben, wie eine Kuh mittels einprogrammierter Kraftfutterration angelockt wurde, um das wertvolle Produkt Milch abzuliefern. Gekühlt und gespeichert in einem großen Tank, wird dieses unverzichtbare Produkt alle zwei Tage von der Molkerei abgeholt. Ganz aus dem Häuschen waren die Buben und Mädchen dann in der "Kinderstube" des Hofes, wo weder sie noch die Kälbchen irgendwelche Berührungsängste zeigten. Mit Freude spürten die Kinder die feuchte raue Zunge auf ihrer Hand. Das Kraulen am Kopf der Tiere gefiel diesen ebenso. Zwei Kälbchen hatten erst wenige Stunden zuvor das Licht der Welt erblickt.Der Neugier folgte eine Welle der Begeisterung, als beim Füttern der Jungtiere die kleinen Racker ihren Lieblingstieren einen Arm voll frisch gemähtes Gras anbieten durften. Seitens der Kinder und der begleitenden Eltern gab es jede Menge offener Fragen, die ihnen Matthias Zahn gerne beantwortete. Neben Erläuterungen zur gesamten Betriebsstruktur sprach er auch Knackpunkte an, wo politische Veränderungen erfolgen müssten, um nachhaltig den Markt zu sichern und den Milchpreis weg von der Verlustmarke zu bringen.Nach so vielen Eindrücken bekamen die Gäste Hunger und Durst. Marcus Bihler hatte mit einer Brotzeit vorgesorgt, die zum Teil von der örtlichen Geschäftswelt gesponsert wurde. In ungezwungener Atmosphäre verweilten die Besucher noch längere Zeit.