Reuth/Röthenbach. "Jetzt red i - Bürger fragen, Albert Rupprecht antwortet", könnte der Abend in der Rechersimer-Zoiglstube umschrieben werden. Der CSU-Ortsverband mit Marcus Bihler an der Spitze hatte mit dem Büro des Bundestagsabgeordneten die Veranstaltung initiiert. Der neue Ortsvorsitzende dankte zunächst Rupprecht und dem interessierten Kreis an Besuchern quer durch das Parteien- und Bevölkerungsspektrum.

An nach Themen gekennzeichneten Tischen erarbeiteten die Besucher Fragen und Lösungsvorschläge, zu denen sich der Abgeordnete in einer Gesprächsrunde erklärte und zu einer ausgiebigen Diskussion zur Verfügung stand. In einem umfassenden Themenbereich wurden Probleme in der Landwirtschaft angesprochen. Josef Selch brannten vor allem die immer mehr ausufernden bürokratischen Vorgaben unter den Nägeln. Hart kritisierte der Landwirt den überzogenen Flächenverbrauch durch die bei Baumaßnahmen geforderten Ausgleichsflächen. "Unsinnigerweise wird dadurch mehr Fläche vernichtet, weil anstatt Kulturlandschaft zu erhalten Verwucherungen geschaffen werden", polterte Selch.Die Tischrunde um Franz-Josef Gretsch beschäftigte sich mehr mit schulischen Themen und der Integration von Flüchtlingen. Nur mit der Schaffung sogenannter Inklusionsklassen seien sprachliche Barrieren und religiöse Unterschiede kaum zu beseitigen und eine Steigerung der Lernwilligkeit zu erreichen, hierzu brauche es staatlicherseits schon noch einige Nachbesserungen, meinte Gretsch.Hart ins Visier nahmen die Diskussionsteilnehmer auch EU-Beschlüsse, so müsse der Forderung nach Gerechtigkeit bei der Verteilung von Fördergeldern und bei der Lohngerechtigkeit auf EU-Ebene besonderes Augenmerk gelten.Zur Ausbildung von Lehrlingen monierte Manuel Neugirg, dass behördliche Hürden und Arbeitszeitbeschränkungen gerade für Kleinunternehmer die Betriebsführung nicht gerade vereinfachen. Da der Arbeitsprozess wie in seiner Bäckerei schon zu "sehr früher Morgenstunde" beginnt, sei es schwer, die Auszubildenden in bestimmte Tätigkeiten einzubinden. Außerdem wirke die ständig steigende Flut an Dokumentationspflichten der Ausbildungsbereitschaft mehr entgegen.Zum Thema Sicherheit forderten die Anwesenden, dass Polizeieinsätze bei Großveranstaltungen nicht länger dem Steuerzahler angelastet werden dürften, sondern Veranstalter und Vereine in die Zahlpflicht genommen werden. Zur Sicherheitslage in der Gemeinde merkte Bürgermeister Werner Prucker an, dass man laut dem Bericht der Polizeiinspektion Kemnath in einem "durchaus friedlichen" Landstrich lebe und negative Vorfälle sich zumeist auf familiäre Konflikte beschränkten.Etwas näher zur tschechischen Grenze sehe es nicht ganz so friedlich aus, räumte MdB Rupprecht ein, weil die Täterschaft eben oft aus den Ostregionen komme. "Mit der Aussage, dass Polizeipräsenz immer am falschen Ort stattfinde, ist es nicht abgetan", unterstrich der Abgeordnete die Wichtigkeit der grenzübergreifenden Zusammenarbeit aller Sicherheitsorgane.Weitere Ergebnisse der Arbeitsgruppen stellten den Lärmschutz bei der mit Sicherheit kommenden stärkeren Frequentierung der Bahnstrecke durch Güterverkehr, die zum x-ten Male umverlegte Gleichstromtrasse und die Defizite und Arbeitsüberlastung im Pflegebereich in den Vordergrund.Paul Neugirg prangerte die Kostenverschwendung durch Doppeluntersuchungen bei Ärzten und in Krankenhäusern an, Röntgenaufnahmen und Laborwerte würden in Regelmäßigkeit in kurzen Zeitspannen (weniger als 14 Tagen) wiederholt. Von einer "Diskriminierung" der Kassenpatienten sprach Neugirg über die Bevorzugung der Privatklientel bei der Vergabe von Facharztterminen.Albert Rupprecht bemühte sich, den Großteil der an ihn herangetragenen Themen noch in der Stammtischrunde abzuklären. Weiter versprach er dem CSU-Ortsvorsitzenden Marcus Bihler und allen Anwesenden, unbeantwortete Fragen zu dokumentieren und zeitnah für eine gesicherte Antworten geradezustehen.