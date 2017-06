Reuth. Nachdem Trainer Michael Bachmeier alle Stammkräfte der letztjährigen Saison erhalten blieben, nahm der TSV Reuth am Freitag den Trainingsbetrieb mit vier Neuzugängen und fünf hoffnungsvollen Nachwuchstalenten auf. Mit dem bereits im vierten Jahr in Reuth tätigen Spielertrainer und Torjäger vorneweg erwartet Fußball-Abteilungsleiter Hansi Stangl auch in der kommenden Saison eine Platzierung im vorderen Mittelfeld. Nach Stangls Einschätzung könnte sich die Kreisklasse West in dieser Spielzeit nach der Rückkehr der starken Kreisligaabsteiger Dießfurt und Kohlberg zu einer "harten Kiste" mit vielen gleichwertigen Favoriten entwickeln.

Der TSV Reuth ist glücklich, dass das Eigengewächs Matthias Jonek nach zwei Jahren in Friedenfels und einem in Krummennaab und Philipp Horn nach einjährigem Gastspiel in Schirmitz wieder zurück sind. Zudem verstärken Christian Kraus und Andreas Häupl, beide vom TSV Erbendorf kommend, den Kader.Behutsam sollen die fünf Eigengewächse Fabian Höcht, Sebastian Heim, Johannes Höcht, Yannick Schieder und Dominik Hansbauer in den Seniorenspielbetrieb eingebaut werden. Alle fünf Talente sind noch für das Kreisliga-A-Junioren-Team spielberechtigt. Ein erster Härtetest für die Mannschaft um Trainer Bachmeier steht am Sonntag, den 2. Juli, bevor, wenn sich das Team zum Abschluss der Sportwoche anlässlich des TSV-Jubiläums als Gastgeber im Blitzturnier mit den Nachbarn Erbendorf, Krummennaab und Falkenberg misst. Weitere Vorbereitungsspiele sind am 9. Juli gegen den SV Störnstein, am 14. Juli gegen die DJK Weiden, am 16. Juli gegen den TSV Püchersreuth und am 23. Juli gegen den SV Neusorg vereinbart.