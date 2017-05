Die DJK Weiden spielt auch in der kommenden Saison in der Kreisliga. Die Elf vom Flutkanal macht mit dem 5:1 gegen Haidenaab den Klassenerhalt perfekt. Der ASV bekommt am Samstag eine weitere Chance.

Doppelpack von Ott

Reuth. Zum dritten Relegationsspiel binnen acht Tagen präsentierte sich die Reuther Fußballanlage prächtig in Schuss. Dies wollte auch der ASV Haidenaab zu Beginn seines ebenfalls dritten Spiels in einer Woche zeigen. Wie die Feuerwehr legten die ASV-Akteure in der Anfangsviertelstunde los und Dötterls Führungstreffer war mehr als verdient. Mit ihrem ersten brauchbaren Angriff erzielte die DJK den überraschenden Ausgleich und legte zwei Minuten später nach. Nun kam der Kreisklassen-Vizemeister ein ums andere mal in Bedrängnis, wobei der Torschütze zum 2:1, Birawsky, im Weidener Angriff die Akzente setzte. Erst in den letzten 15 Minuten vor der Pause war die Partie wieder ausgeglichen.Einen offenen Schlagabtausch sahen die zahlreichen Zuschauer nach Wiederanpfiff. Haidenaab versteckte sich keineswegs, fand aber keinen Weg am sicheren Torwart Daniel Hecht vorbei. Nachdem in der 54. Minute ein Direktschuss des Weideners Daniel Treml haarscharf am Pfosten vorbeistrich, lenkte auf der Gegenseite Hecht einen Kopfball mit den Fingerspitzen über die Latte. Den anschließenden Eckball nahm Tolunay Kargi direkt, das Leder verfehlte aber ebenso knapp sein Ziel.Die Haidenaaber schienen das Kommando zu übernehmen, doch dann riss sie nach einem Konter der Elfmeterpfiff des souveränen Unparteiischen aus allen Träumen. Eine zwar harte, aber durchaus vertretbare Entscheidung, weil Torwart Christian Reiß gegen den in vollem Tempo anrauschenden Birawsky einen Tick zu spät kam und diesen spektakulär knapp innerhalb des Strafraums zu Fall brachte. Patrick Ott verwandelte den Strafstoß ebenso sicher, wie zehn Minuten später einen Freistoß aus 20 Metern. Sichtlich geknickt musste Haidenaab nun dem kräfteraubenden Kampf Tribut zollen, während die DJK durch Schärtl noch das 5:1 nachlegte. Der Verlierer darf am Samstag um 17 Uhr in Etzenricht zur vierten Relegationsaufgabe gegen TSV Eslarn ran.StatistikDJK Weiden - ASV Haidenaab 5:1 (2:1) Tore: 0:1 (9.) Lukas Dötterl, 1:1 (14.) Philipp Ertl, 2:1 (17.) Franz-Josef Birawsky, 3:1 (65./Foulelfmeter) Patrick Ott, 4:1 (75.) Patrick Ott, 5:1 (84.) Felix Schärtl - SR: Matthias Kraus (Rieden) - Zuschauer: 450