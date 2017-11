Freizeit Rieden

07.11.2017

Die Macher des Obst- und Gartenbauvereins haben sich wieder einmal etwas Besonderes einfallen lassen: Ausbuttern war am im Pfarrheim von Vilshofen angesagt.

Vilshofen. Noch am Nachmittag war Vorsitzende Maria Mayer aufgeregt - "I hob doch sowas noch niemals net g'macht" - und hätte auch beinahe den Broteinkauf vergessen. Am Abend aber lief alles wie am Schnürchen: Uli Müllner, Melanie Meier und Maria Mayer kurbelten am Butterfass. Die Mannsbilder hielten sich diskret zurück. Dann schälten alle flugs Kartoffeln, gaben Butter dazu, tranken vorsichtig Buttermilch - "ma woaß ja nie, wie schnell ma dann renna muaß" - und genossen dazu den aufgeschnittenen Kas' aus der Amberger Molkerei. Alle waren satt und zufrieden, lobten "Guat woars, a pfunds Idee vom Vorstand".Dann folgte ein Vortrag von Kreisfachberater Artur Wiesmeth. Da sah man Negativbeispiele von Vorgärten aus weißem Pflaster und schwarzem Schotter, oder wie man mit etwas Fantasie ein Spielhaus für Kinder aus Stangenbohnen "pflanzen" kann. Gärten mit Blumen und Obst zum Wohlfühlen stellte Wiesmeth öden Neubaugebieten gegenüber. Er wetterte gegen extremes Putzen und Umstechen im Garten. Und er betonte: "Wenn du das im Alter im Kreuz merkst, hättest du dir gern 60 Jahre unnötiges Umstechen ersparen können." Ein Garten müsse zum Wohlfühlen eingerichtet sein, gab er sich überzeugt, beleuchtete kritisch, "denn man muss ja nicht jedem Trend folgen", sprach er das Urban-Gardening an. Auch mit nach Internetanleitung gebauten Hochbeeten stand Wiesmeth auf Kriegsfuß, "denn in den nach Anleitung unten eingelegten Zweigen feiern die Asseln dann Kirwa". Neue Ideen seien gefragt und man müsse auch über seinen eigenen Schatten springen, gab er sich überzeugt, zeigte dies beim Obstbaumschnitt zu Hecken als Sichtschutz und dem Einsatz der Quitte und neuer Apfelsorten.