Freizeit Rieden

17.08.2017

Der Seniorennachmittag beim Vilstalfest hat Tradition. Dies betonte Bürgermeister Erwin Geitner. Er nannte ihn einen guten Brauch, "bei dem man sich mit alten Freunden unterhalten, miteinander ratschen kann". Wie in den Vorjahren wurde das Angebot von Gemeinde und Festwirt angenommen: Knapp 300 von 513 Geladenen waren dabei.

Zu einem gemütlichen Ratsch, einer Tasse Kaffee mit Torte oder ausgezogenen Küchln, einem Seidl Bier und Bratwürsten oder anderen Schmankerln waren sie ins Bierzelt gekommen. Allen wünschte Geitner, "die Gemeinschaft zu genießen und einen fröhlichen Nachmittag miteinander zu verbringen". Mit der Einladung an alle über 65-Jährigen wolle die Marktgemeinde für die erbrachte Lebensleistung danken. Auch Landrat Richard Reisinger war wieder ins Festzelt zum Seniorennachmittag gekommen. Erst vor kurzem sei er von Mitgliedern des Riedener VdK und der KAB im Landratsamt besucht worden, erwähnte er und wünschte allen "viel Spaß und an guten Ratsch". Für die zwei Ältesten im Festzelt, die 90-jährige Paula Blödt und Konrad Ibler (88), hatte der Landrat einen Beutel mit Bade-, Dusch- und Handtuch mitgebracht.Die Seniorenbeauftragten des Marktgemeinderats, Marga Kraus und Erika Müllner, verteilten das neue "Programm für Junggebliebene". Sie baten alle, sich rege an den Angeboten zu beteiligen. Um die Gehirnzellen zu aktivieren, war am Zelteingang eine Plastikbox mit Kronenkorken aufgestellt.Deren Zahl, sie sei identisch mit der der Wasseruhren in der Gemeinde, galt es per Stimmzettel zu schätzen. 960 war die zu erratende Zahl, und Richard Söldner, der ihr mit "958" am nächsten kam, freute sich über einen 25-Euro-Gutschein vom Bärenwirt. Johann Lehner (968) nahm zwei Karten für die nächste Aufführung der Goaslandler mit nach Hause. Zwei Maß Bier warten auf Anna Zechmeier und eine Maß auf Marianne Kölbl.Schließlich kehrten auch die Kirwapaare nach dem Bärentreiben ins Zelt zurück. Mitgebracht hatten sie drei Musikanten, die spielten nun auf und viel zu schnell verging für alle der gesellige Nachmittag.