Freizeit Rieden

20.06.2017

10

Ensdorf. Kurz nach Fronleichnam feierte die Pfarrgemeinde Ensdorf das Bruderschaftsfest. Bevor Pfarrer Hermann Sturm eine Andacht im Klosterinnenhof hielt, setzte der Pater im Pfarrsaal das Allerheiligste aus.

"Als die Kirchen zur Aufbewahrung des heiligen Brotes einen Tabernakel hatten, entwickelte sich die Anbetung des Altarsakraments auch außerhalb der heiligen Messe", erklärte er. Es habe Zeiten gegeben, in denen die Menschen aus Ehrfurcht der Anbetung mehr Aufmerksamkeit schenkten als der Eucharistiefeier und der heiligen Kommunion selbst."Die Bruderschaft vom Allerheiligsten Altarsakrament bemühte sich, beides zu vereinen und die Messe voll Lob und Dank mitzufeiern sowie Christi Gegenwart im Altarsakrament immer tiefer zu verehren", betonte Pfarrer Sturm. Nach dem Gedenken im Gebet an die verstorbenen Mitglieder und dem gemeinsamen Gebet folgte die Prozession. Mit Kreuz, Bruderschaftsfahne und -rat voraus, zog Sturm mit dem Allerheiligsten in der Monstranz durch den Ort. Die Gläubigen schlossen sich dem Zug an. Nachdem die Teilnehmer in den Klosterhof zurückgekehrt waren, endete das Bruderschaftsfest einem Segen, dem "Tantum ergo" und dem Lied "Großer Gott wir loben dich". Die Gaben in den Bruderschaftsbriefen werden für kirchliche Zwecke der Pfarrgemeinde Ensdorf, insbesondere für die Renovierung der Pfarrkirche St. Jakobus, verwendet.