Der Heimatverein lud wieder zum Klettern am Holzfelsen und weiteren Abenteuern ein

Freizeit Rieden

21.08.2017

Für Freitagnachmittag hatten viele Kinder "auf geht's zum Kraxeln am Holzfelsen" eingeplant. Und so kamen sie, um von den Machern des Heimatvereins betreut, gut gesichert vom Holzfelsen abgeseilt, mit einer Seilrutsche abgelassen zu werden und einen Seilsteg zu überwinden. Vor dem Abenteuer aber stand die Einweisung durch Vorsitzenden Hubert Haas und das Anpassen und Anlegen der verschiedenen Klettergurte.

Dann hieß es für die Kinder auf zu den Stationen, die im Wechsel durchlaufen werden sollten - wobei manche vor Begeisterung mehrmals antraten. Viel Anstrengung und Konzentration erforderte es, sich am Seilsteg - unter den Augen von Armin Hofrichter und Jürgen Höfler - über die vorgegebene Strecke zu hangeln. Mit einer Seilbremse sicherte Hubert Haas die Teilnehmer, als sie vom Felsen mit einer Seilrutsche abgelassen wurden. "Des kribbelt ganz schö im Bauch", meinten einige, wenn sie kurz vor dem Ziel, wo sie von Johannes Haas in Empfang genommen wurden, plötzlich abgebremst kräftig ins Schaukeln gerieten.Vor dem Abseilen vom Holzfelsen wies Rainer Strahl in die Technik ein. Sitzgurte wurden angelegt, ein Sicherungsseil gehörte dazu, und das Abstoßen mit den Füßen von der Felswand durfte nicht vergessen werden. "Des kost' Kraft, ist g'scheid anstrengend - aber a richtig's Abenteuer", meinten die Kinder.Da bewiesen die Mädels - gut die Hälfte der Teilnehmer - mehr Mut als die Buben, und ein ganz Naseweiser meinte: "Des schaut halt vo unt' einfacher aus als vo oben." Die Mannen vom Heimatverein hatten zudem Getränke gegen den Durst dabei. Werner Meiller sorgte für Wurstsemmeln.