Freizeit Rieden

20.06.2017

42

0 20.06.201742

"Am Ende wird doch alles gut", davon ist Bürgermeister Erwin Geitner überzeugt - nachdem am Samstag, 24. Juni, endlich das Freibad in Rieden geöffnet wird.



Die Fliesenschäden an den Schwimmbecken seien nach diesem Winter enorm gewesen: Sie mussten, da sie größer waren als vorherzusehen, sehr aufwendig repariert werden. Da nun schon ein Teil der Badesaison gelaufen sei, würden die Saisonkarten diesmal verbilligt abgegeben, sagte Geitner. Der Preis für die Saisonkarte für Erwachsene werde von 48 auf 35 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre von 25 auf 15 Euro gesenkt. Familienkarten kosten statt 30 nur 20 Euro.