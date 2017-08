Freizeit Rieden

Für fünf Tage ist in Rieden wieder der Bär los: Marktgemeinde, Kirwagemeinschaft und Festwirtsfamilie Richthammer laden von Samstag, 12., bis Dienstag, 15. August, zum 46. Vilstalfest ein. Seit 16 Jahren peppen die Burschen und Moidln das Vilstalfest mit der Kirwa so richtig auf.

Die Kirwaboum stellen am Samstag ab 10 Uhr den Kirwabaum auf, den sie vorher mit Unterstützung der Moidln geschmückt haben. Sie setzen dabei auf Unterstützung kräftiger Helfer. Um 17.45 Uhr treffen sich die Vereine beim Rathaus zum Kirchenzug. Nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt ist Freibierausschank am Marktplatz, danach Einzug ins Festzelt. Für einen zünftigen musikalischen Auftakt sorgt die Band Sakrisch. Gegen den Durst gibt es Festbier von der Brauerei Winkler und für den großen und kleinen Hunger Schmankerln vom Grill und aus der Küche der Festwirtsfamilie. Omas und Opas werden manchen Euro lockermachen, damit sich das Jungvolk an Fahrgeschäften vergnügen kann.Weiter geht's am Sonntag ab 9 Uhr mit dem Frühschoppen im Festzelt. Mittags gibt es ab 11.30 Uhr Schmankerln aus der Bärenwirts-Küche. Standesgemäß holen die Burschen mit einem geschmückten Traktor ihre Moidln ein, mit denen sie ab 15 Uhr den Baum austanzen und das Oberkirwapaar ermitteln. Ab 17 Uhr spielen die Birgländer Musikanten zum Bayerischen Abend auf.Am Montag läuft ab 9.30 Uhr ein Weißwurst-Frühschoppen, und der Kirwabär treibt sein Unwesen. Tradition hat bei Vilstalfest und Kirwa in Rieden montags um 14 Uhr der Seniorennachmittag. Für über 65-jährige Gemeindebürger wird es einen Essens- und Getränkegutschein geben. Ab 20 Uhr heißt es im Festzelt Gaudi mit Sappralot, und gegen 22.30 Uhr wird der Baum verlost. Am Dienstag (Mariä Himmelfahrt) lädt ab 9 Uhr ein Flohmarkt ein, zugleich ist zum Frühschoppen und ab 11.30 Uhr zum Mittagstisch im Festzelt eingeladen. Um 13 Uhr beginnt das Spiel ohne Grenzen, zu dem man sich bei Robert Ott (0170/47 40 567) und bis zum Start im Festzelt anmelden kann. Ab etwa 19 Uhr läuft der gemütliche Kirwaausklang.